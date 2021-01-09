葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起

葵涌翻新物業葵芳匯上月底入伙，以比鄰葵涌廣場及鄰近港鐵葵芳站作賣點，成交呎租約$46，較同區鄰近半新樓平，目前不足30個租盤，開放式月租最平$1.38萬起。

由舊樓全幢翻新而成的葵涌葵芳匯，坐落葵芳興芳

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