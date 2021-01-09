葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 置業家居 2021/01/09 分享： 葵涌翻新物業葵芳匯上月底入伙，以比鄰葵涌廣場及鄰近港鐵葵芳站作賣點，成交呎租約$46，較同區鄰近半新樓平，目前不足30個租盤，開放式月租最平$1.38萬起。 由舊樓全幢翻新而成的葵涌葵芳匯，坐落葵芳興芳 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 今日 舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 最新專欄文章 更多 半新樓蝕讓個案增 趁疫市撈筍貨 今日 半新樓蝕讓個案增 趁疫市撈筍貨 舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 今日 舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 2021/01/02 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 7項工種滿分 惟廳窗不貼框或會「漏風」【獲84分】 2021/01/02 7項工種滿分 惟廳窗不貼框或會「漏風」【獲84分】 高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 2020/12/25 高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入