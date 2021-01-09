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OMYLIVING消毒袋 一邊走路一邊消毒

置業家居 2021/01/09

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【疫下新產品】為了抗疫，兩位創辦人推出了新品牌OMYLIVING消毒袋。投資金額上，開發OMYLIVING品牌斥資超過$100萬。Paul表示，其實這個品牌的成立都很短時間，由於他們剛成為爸爸，

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