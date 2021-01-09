OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色

【BB衫新品牌】兩位創辦人晉升成為新手爸爸，另外更推出自家嬰兒服裝新品牌OMYMONSTER，以香港本地生活為設計概念，有多款充滿趣味且具有香港特色的嬰兒服裝。OMYMONSTER的標語是一切美好的誕

...