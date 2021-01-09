本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司

新樓入伙時業主會收到入伙禮物，其中去年入伙的新盤當中，如利奧坊•凱岸及駿嶺薈等的入伙禮物，正正是ECOART禮品公司為業主悉心準備。天藝保ECOART香港市場推廣公司，成立於2008年，為兩位創辦人張

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