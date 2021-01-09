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新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起

置業家居 2021/01/09

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新加坡物業一向受港人追捧，其中JadeScape（順福軒）位於20郵區碧山，坐擁完善交通網絡；中原地產為項目全港獨家代理，並在港推售60伙單位，單位總價由港幣$490萬起。

由青建地產開發的私人屋苑住宅

...

欄名 : 海外置業

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