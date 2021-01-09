新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 置業家居 2021/01/09 分享： 新加坡物業一向受港人追捧，其中JadeScape（順福軒）位於20郵區碧山，坐擁完善交通網絡；中原地產為項目全港獨家代理，並在港推售60伙單位，單位總價由港幣$490萬起。 由青建地產開發的私人屋苑住宅 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 2020/12/19 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 2020/12/12 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 2020/12/05 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 2020/11/28 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 2020/11/21 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入