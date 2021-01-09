美利道流綫型建築 預計2023年落成 置業家居 2021/01/09 分享： 【編輯推介】比連中環遮打花園的美利道2號項目，出自已故建築女王Zaha Hadid的建築團隊Zaha Hadid Architects手筆，將由多層停車場改建為36層甲級商廈（另有5層地庫樓層）。項目 ... 欄名 : 放眼世界 相關文章 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 今日 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 最新專欄文章 更多 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 今日 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 James Dyson Award 2020 前哨戰預告 2020/11/07 James Dyson Award 2020 前哨戰預告 pulpo 靜態美學 2020/08/01 pulpo 靜態美學 Swarovski聯乘Jaime Hayon 製造快樂 2019/09/14 Swarovski聯乘Jaime Hayon 製造快樂 Resource Décor 回歸新加坡國際家具展 2018/03/17 Resource Décor 回歸新加坡國際家具展 建材 中環 家居 恒基 建築設計 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入