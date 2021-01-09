建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 置業家居 2021/01/09 分享： 門把款式令房門設計錦上添花。最新發表的NEXXA門把，由已故建築女王Zaha Hadid的設計團隊Zaha Hadid Design，與倫敦門把生產商Izé合作開發。門把符合人體工學設計兼具建築感之餘 ... 欄名 : 放眼世界 相關文章 美利道流綫型建築 預計2023年落成 今日 美利道流綫型建築 預計2023年落成 最新專欄文章 更多 美利道流綫型建築 預計2023年落成 今日 美利道流綫型建築 預計2023年落成 James Dyson Award 2020 前哨戰預告 2020/11/07 James Dyson Award 2020 前哨戰預告 pulpo 靜態美學 2020/08/01 pulpo 靜態美學 Swarovski聯乘Jaime Hayon 製造快樂 2019/09/14 Swarovski聯乘Jaime Hayon 製造快樂 Resource Décor 回歸新加坡國際家具展 2018/03/17 Resource Décor 回歸新加坡國際家具展 建材 中環 家居 恒基 建築設計 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入