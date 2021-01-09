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建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世

置業家居 2021/01/09

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門把款式令房門設計錦上添花。最新發表的NEXXA門把，由已故建築女王Zaha Hadid的設計團隊Zaha Hadid Design，與倫敦門把生產商Izé合作開發。門把符合人體工學設計兼具建築感之餘

...

欄名 : 放眼世界

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