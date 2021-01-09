按樽制增膠樽回收 助減海漂垃圾

環境局局長黃錦星2018年表明，有意推行飲品膠樽生產者責任計劃，並以按金提供經濟誘因，促進回收成效，據聞公眾諮詢快將出台。過去政府要推生產者責任法例，往往遭業界反對或持保留態度，但這次幾家飲品龍頭企業的表現相對積極，還主動推出有賞回收先導計劃，那麼政府就別再落於人後了。

港PET飲品瓶回收率 低於1%

塑膠危機近年映入公眾視點，與海洋充斥塑膠垃圾有莫大關係，其中以PET材質造成的飲品膠樽，充斥灘岸，特別礙眼。它們連同瓶蓋、飲管等飲品垃圾，長年位居全球十大海洋塑膠垃圾之列。在香港，廢塑膠是以重量計第三多的垃圾，回收率卻低得不堪，PET飲品瓶更慘不忍睹，2018及2019年回收率低於1%，即每賣出100瓶膠樽飲料，能被送到回收再造場者手上的，不到1個。

如是者，我們像大開水喉般，繼續飲完即棄。在2019年，本港每日平均棄置121公噸PET飲品樽，數量約為484萬個。黃局長再不落實相關規管，如何對得住江東父老和環境生態？

飲品生產商似乎較政府着緊，年前主動發起「免廢暢飲」平台，支持建立生產者責任計劃，又連同進口商、零售飲品業、企業、智庫和環保團體，為應對飲品容器問題出謀獻策，並在上個月提出規管框架，建議包括公眾人士每交還一個膠樽，就提供5仙回贈，以作招徠。

中產或以上階層會否為區區5仙而捨丟棄改回收，大家可自行評斷。但綠惜地球認為，把按金算進飲品售價中的按樽制，是相對成熟、具回收效益的措施，更值得採納。

最簡單的比較是，回贈是飲品商給消費者的「優惠」，顧客議價力低；相反，按樽制能透過調節退瓶費的高低，創造回收誘因，大家也會着緊荷包。消費者只要認真回樽，無論按樽金額高低，都不該構成財政負擔。

採按樽制地區 平均回收率達73%

綠惜地球分析了全球25個實施膠樽按樽制國家和城市的回收表現，發現平均回收率為73%，當中德國、挪威、荷蘭和南韓等，回收率更達到9成以上。各國訂定的按樽金額，由最低約港元3角，到最高的3.14元不等，平均數為0.93元。

若算進按樽收費與回收率的關係，會發現收費在1元或以上者，回收率平均可達到77%。在此並非說收費愈高，效果必然愈佳，還要視乎廢物管理的政策及配套。在顧及香港的情境，以5角作起點，回收率便應可提升至全球平均或以上。不過，當局務須做好監督，防範從外地流入空膠樽騙取按金，同時飲品生產商亦要改良膠樽設計，如採用單一物料等便利回收。

按樽制對遏抑海漂垃圾，也有積極作用。國際期刊Marine Policy刊載Economic incentives reduce plastic inputs to the ocean的研究，比較美國及澳洲兩地，發現落實按樽收費的地區，海岸膠樽數量大減4成。

談到飲品膠樽，綠惜地球總結從灘岸撿拾的膠樽後發現，6成以上的瓶子均屬礦泉水和蒸餾水等非有味飲料，其實可透過廣設（免費或收費）斟飲水設施，予以替代。畢竟，在全球塑膠失控增長下，減量遠勝回收。

▲ 廢塑膠是本港以重量計第三多的垃圾，其中PET飲品瓶於2018及2019年的回收率，低於1%。（資料圖片）