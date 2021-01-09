罷免總統有何途徑？ 國際版 2021/01/09 分享： 根據美國法律，有兩種途徑可以罷免現任總統，若罷免成功，副總統將會接任完成總統餘下任期。 可由國會彈劾 須參眾兩院贊成 第一種是引用美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，可 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特朗普面臨 被起訴罷免危機 今日 特朗普面臨 被起訴罷免危機 國會警員傷重殉職 暴亂增至5死 今日 國會警員傷重殉職 暴亂增至5死 特2閣員辭職 趙小蘭：衝擊本可避免 今日 特2閣員辭職 趙小蘭：衝擊本可避免 最新專欄文章 更多 新病毒株更致命？ 暫無證據 2020/12/21 新病毒株更致命？ 暫無證據 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 2020/10/29 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 選舉人團制度 特狠批卻受惠 2020/10/28 選舉人團制度 特狠批卻受惠 兩院同時改選 參院隨時變天 2020/10/27 兩院同時改選 參院隨時變天 多回合投標 拍賣收益最大化 2020/10/13 多回合投標 拍賣收益最大化 美國 特朗普 彈劾 罷免 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入