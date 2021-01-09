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罷免總統有何途徑？

國際版 2021/01/09

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根據美國法律，有兩種途徑可以罷免現任總統，若罷免成功，副總統將會接任完成總統餘下任期。

可由國會彈劾 須參眾兩院贊成

第一種是引用美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，可

...

欄名 : 知識庫

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