疫苗成效待釐清 接種配套急做妥

本港新冠疫情反覆，港府已預購的科興疫苗，巴西剛證實有效率達78%，各地專家紛紛稱許成效，惟其臨床資訊仍未能一次過發布，難以根絕公眾疑慮，怕會拖低接種率。眼下藥廠仍需時整合測試數據，港府恐難加快步伐，不過官員仍可參考新加坡，對公眾更加開誠布公、做妥接種配套，亦要改善接觸追蹤，以防一直被不明個案拖後腳。

拆細公布生疑 關注印尼成效

科興的合作夥伴巴西聖保羅州布坦坦研究所（Butantan）周四公布，約13,000名志願醫護接種科興疫苗後，得出臨床有效率為78%，全部參加者均避免嚴重或輕微的新冠併發症，研究所形容為極有效的預防工具。

港府專家顧問、中大講座教授許樹昌認同，疫苗保護率頗理想，惟相關數據並非直接由藥廠發布，科興仍需提供更全面資料，包括疫苗成分、副作用、抗體水平，長者和長期病患者數據亦有所缺少。

新冠疫苗全屬緊急應市，像BioNTech、Moderna般一開始即先聲奪人公布約95%的極高有效率，最能安撫人心，連將有疫苗供港的阿斯利康藥廠行政總裁Pascal Soriot亦慨歎，多想最初已能交出一套簡單的測試結果。

由於內地疫情受控，科興迫着到海外測試，惟合作方至今每次公布的地方資訊，皆未盡清晰，反惹疑慮，科興須盡快整合發表最終數據。港人尤想知道近鄰印尼的測試成效，以了解亞洲人的接種反應。

星揆已打疫苗 港尚未發許可

同樣預購了科興疫苗的新加坡，目前致力提升自家疫苗計劃的透明度。主責當地抗疫工作小組的教育部長黃循財周四晚黃金時間，藉電視訪問詳述了預購和接種理念，像去年4月已開始籌備，再從35款疫苗選中3款，還預告已接種者從外地抵星時，很可能不用隔離，拒接種者反過來勢要加密檢測，軟硬兼施。

更甚者，新加坡12月中已成亞洲首個批准BioNTech疫苗應市的國家，總理李顯龍昨天亦加入一眾醫護行列，公開接種疫苗。香港疫情明明更嚴峻，食衞局至今卻仍未通過任何疫苗。

參照流感疫苗經驗，本港西醫工會昨提出一星期可協助接種多達100萬劑保存簡單的科興疫苗，態度正面積極，但當局定要盡快準備妥當，替醫生制定免責條款，釐清意外補償機制，也可參考新加坡，把在港頻頻染疫的建築工人一併列入優先接種的高危群組。

本港新增確診已連續兩日反彈，昨日42宗本地個案更有逾半屬源頭不明，港府對外定要科興澄清，臨床測試有否出現無病徵病人，以便評估隱形傳播風險；對內則要加把勁改善接觸追蹤，尤其是當局竟在疫情肆虐了近1年，才剛啟用電子平台追蹤密切接觸者，擴大後的追蹤專隊亦僅約290人，遠遜成功遏疫的越南所用的逾1.2萬人，成效亟待觀察。

責任編輯：劉婉雯