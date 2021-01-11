很難肯定員工凌晨下班猝死的起因，是長期工作過勞直接引致，但中國職場還是對拼多多員工這次下班後死亡討論頗多。之前有過反對996（朝9晚9開工6天），要爭取回到955的呼籲，但這改變不了中國已成主流的科技公司工作時間慣性。

對於認識的企業界朋友而言，特別是仍在中下層掙扎的，他們抱怨，生活最大的矛盾，就是到底是寧願住細單位、住在公司附近，還是在離開市中心遠一點較大的地方居住。對於一般科技公司而言，員工的考慮多為住在公司所在的科技園附近。而因為這種往往是帶有總部齊全建設性質的公司，很多時也提供休息室，甚至過夜床，所以他們的上班通勤考慮，並沒有前述的跨省到市中心商業區上班那麼慘。

因為要追蹤疫情的可能傳播，最近北京就公開了一些可能感染者的每天跨省行程，當中發現一個常態，是住在北京周邊（譬如河北燕郊）而每天要到北京城中上班的打工族，為數也不少。他們的通勤經歷更慘，往往加起來每天要四、五小時在路上。早上五點多出門，大部分晚上十點才回到家。

疫情中加強交通出行管制令情況更差，因為若住在河北的話，每天進北京，都等同是京外來者，需要特別排隊過關查檢通行碼。一般而言，這群體早上五點要去巴士站排隊（據說流行父母幫子女去排隊佔位，好讓子女睡多半小時），經過入京的檢查站，要再排隊出示出行碼，然後轉車才進到北京市內。可以想像，在車上各人也是半睡半醒、上班下班、等車坐車，相當令人懷疑人生。像一個勵志故事，這促使不少人的目標，就是到北京城中擁有一套房。