內臟也有低脂健康之選

「怎麼你連續這三天，午餐都在吃魚蛋米？是同一間粉麵店嗎？」我看着Shirley的飲食日記問。

「那是三間不同的食肆！因為限聚令，同事們最近都沒一起外出午膳，轉而選擇外賣速遞，他們多選茶餐廳、車仔麵、雲南米綫，我望着餐牌，總覺得魚蛋米是最穩陣的低脂選擇。」

我着Shirley給我看看那些食肆的餐牌，我在她手機上逐一指出合適的選擇。「這家車仔麵有溏心蛋、墨魚、滷水牛肚、滷水牛筋，然後……這間米綫店有五香牛�𦟌、豬膶、豬紅、雞腎，其實魚蛋也不過是加工製食物，並非首選。」

Shirley驚訝地說：「豬膶、豬紅也可以嗎？想不到內臟也是首選，還以為內臟必定是高脂肪。」

內臟一直被視為高膽固醇食物，應避之則吉；2015年《美國飲食指南》取消了每日膽固醇攝取上限為300毫克的建議，原因是人體血液的膽固醇，有7至8成是由身體肝臟自行合成，2至3成才是從食物中直接攝入的膽固醇；所以，我們更應留意，高脂肪飲食才是導致膽固醇上升的最大影響。

據香港食安中心的營養資料，每100克的瘦豬肉含2.2克脂肪，豬膶的脂肪含量為3.6克，豬紅則為0.3克，同屬低脂肪類；豬膶及豬紅亦含豐富鐵質，可預防貧血。如選擇粥品時，可考慮豬膶粥、豬紅粥、豬心粥等，也屬低脂之選。

我提醒她：「當然要注意並非所有內臟食物也一樣，每100克豬腸就有高達16.6克脂肪。」

Shirley瞪大雙眼：「我老公最愛豬大腸，幸好我自己對豬大腸絕不感興趣，那麼豬肚呢？天氣寒冷，來一碗胡椒豬肚湯也不錯。」每100克豬肚含10克脂肪，鐵質亦不算豐富，故不建議多選。

（編按：讀者如欲繼續了解營養師提及的牛內臟，可【按此】。）