民粹恐怖主義升溫 全球「制度失調」

上周三（6日），美國經歷了一場恐怖襲擊，但負責國安與情報的部門卻無可奈何：因為今趟本土恐怖主義之核心乃美國總統本人，而恐怖份子則是支持特朗普的民粹主義者。

美國會暴亂 有別港闖立會事件

有評論把美國這次衝擊國會事件，跟香港2019年7月1日暴徒侵入立法會作類比。然而就單一事件來看，兩者間之差異極多，包括在目標方面的最基本分別：美國暴徒強攻國會時，參眾兩院正舉行聯合會議，特朗普的支持者亦明顯是要阻止確認拜登（Joe Biden）當選下任總統。相反，香港暴徒闖進立法會時，卻沒有任何法案在審議中，過程只見眾人恣意塗鴉和破壞--雖然任何形式的暴力皆不可取，但美國暴徒的目標起碼比較明確，而香港暴徒則似純粹發洩，對要爭取的所謂「五大訴求」，根本無實質意義。

另一個明顯差異，是許多美國暴徒皆不介意露臉，即使戴口罩相信也可能是因應疫情需要，但香港暴徒則絕大多數全程蒙面--概念上，這兩種現象可以理解為：特朗普（Donald Trump）支持者因為響應號召，故認為自己理直氣壯，而香港一班所謂「勇武」，則害怕被人認出兼且逃避責任。由此引伸之重點，是美國今次暴動的核心，從來只有特朗普一人，故此他能立即喝停進一步破壞行為；至於香港前年暴動，則強調「無大台」而像流水一般，於是在群情洶湧下便只能見步行步，最終亦未能達致任何中長期的策略目標。

民主選舉 非解決政治問題靈丹

至今仍有人指香港出現大規模動亂，其根源為沒有普選，又謂暴政之下官逼民反云云。可是美國兩個月前才剛完成該國史上最多人投票的一次民主選舉，破紀錄的投票率卻沒有帶來認受性，更反而引發自1814年以來再次出現國會淪陷，可見民主選舉即使在民主大國，亦已非和平解決政治問題之靈丹妙藥，更因為民粹主義崛起，隨時令百年基業毁於一旦。

實情是自英國籌備脫歐公投的過去5年，有愈來愈多學者和智庫警告，民粹政治已逐漸發展成「民粹恐怖主義」（populist terrorism）。近10年恐怖主義的溫床，主要在中東、非洲、南亞等發展中國家，而未來焦點則放在中亞--這些接近傳統模式的恐怖主義，很多時候跟國家高層的權鬥有關，並牽涉武裝份子和犯罪集團。與此相對之民粹恐怖主義，則預料愈來愈多出現在歐美及亞洲發達地區：由個別民粹主義者發動，號召群眾以極端手段破壞社會，藉以表達他們對種族（美國）、階級（英國）、經濟結構（法國），以至政治制度（香港）等問題的強烈厭惡。

美暴徒白人至上 港攬炒心態

概括而言，2021年美國和2019年香港的這兩場暴動，實質是民粹恐怖主義之一體兩面。在此框架下，特朗普猶如典型的「邪教教主」，擁護者則不惜一切追隨，那怕置法律、公義、制度、科學於不顧。至於行動背後的核心精神，則為白人至上主義--故衝擊國會翌日，候任總統拜登亦借孫女的話來暗示，若參與示威衝擊的是美國非洲裔黑人，執法人員的處理手法或會截然不同：意思是場面肯定會暴力得多，並有更多人被當場射殺。也有保安專家指出，美國國會山莊有狙擊手駐守，倘若有非裔或阿拉伯裔人士接近國會並出現任何異樣，未抵大樓內部便不由分說的早在遠距離被擊斃。

相對於美國暴徒以特朗普為圖騰的那種內心「自身優越感」，香港暴徒則以外發性的「攬炒心態」為軸心，背後是強烈厭惡中共並同時混雜恐懼：由最表面歧視內地人而反對自由行及每日150名新移民，到最極端之本土分離主義至搞港獨。

留意概念上的所謂「黃絲」，不論從淺到深，其不言而喻的共同原則是「反共」--或是反過來看，也許還有愛國泛民（像「民主回歸派」），卻不可能出現「擁護中共的黃絲」；而由「勇武」到「和理非」之間的政治論述，也不理會國家發展，只強調港人優先。部分政客甚至把國家變成煽動仇恨和散播恐懼的符號，以至每次提到國民教育、認識基本法、一帶一路、大灣區等字眼，即使不談內容，亦總有大量香港市民（或該統稱為「黃絲」）不由自主地心生厭惡乃至怨恨，映照長久以來非建制派尚在議會時的拉布和暴力衝擊：不斷推倒一切，包括否決政改普選方案，卻不見得有更佳選項。

美民主黨掌府會 惟分裂難免

2021年才過了6天，美國國會暴動，世界展現出新天新地，卻是較「2020瘟疫年」更堪憂的混沌之境，國際關係並沒有出現新秩序，而是民粹恐怖主義令全球「制度失調」（new world disorder）--至少死了5個人，特朗普終於公開承諾會「確保政權順利移交」，但這既是一大笑話，亦是誤導群眾的假新聞：真要確保政權暢順運作，他兩個月前便應該認輸，啟動交接程序--國會之亂後仍斗膽說今後會順順利利，正是特朗普本色，意思是今後劇中仍會有他戲份。

表面上，美國民主黨雖然重掌白宮兼控制兩院，但國家進一步分裂無可避免：這邊廂，共和黨如今被迫到牆角，為了兩年後的中期選舉，必用盡所有方法阻撓拜登施政。那邊廂，數以千萬計的特朗普支持者只會愈發不信任政府，甚至跟香港泛民支持者相若，認為所有政策皆為「制度暴力」，繼而引發民粹恐怖主義升溫，帶來更多衝擊。

嚴重後果包括反對疫苗接種計劃，以表達對民主共和兩黨無差別不滿--世上最大經濟體縱擁有最先進的疫苗，但依然抗疫失敗，死亡人數持續上升，試問全球經濟又怎能盡快復甦？

▲ 美國兩個月前才剛完成民主選舉，但上周出現國會淪陷，可見民主選舉已非和平解決政治問題之靈丹妙藥。（路透社資料圖片）