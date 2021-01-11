從兩齣電影 尋找美國會暴徒影子

美國國會大樓之亂後，雖然當天走甩了暴徒，但執法當局正循那些人當天在新媒體晒的「威水」相片及視頻，追查身份並緝拿。所以說「嘢可以亂食，相不可以亂post」。除了執法人員，媒體亦「揪出」當中一些人，例如那位走入眾議院議長佩洛西辦公室，坐一下她那張議長椅的阿肯色州男子。這些人都是die hard「特粉」，據媒體報道，也就是一向說的QAnon、Proud Boys之類，較為激進。

部分「特粉」 默默遭受生活折磨

特朗普在去年大選拿了7,400多萬普選票，證明號召力仍相當強，執政4年後仍可俘虜如此眾多的心。這些人當中，有很多並不激進，反而默默在遭受生活折磨，他們主要就是近期兩齣美國電影講述的主人翁，一齣是即將上映的《Nomadland》，有譯《無依之地》，另一齣是去年底上畫的《Hillbilly Elegy》，有譯《絕望者之歌》。兩齣都是改編自書籍，也都由影后級人馬擔演。

先說《Nomadland》，片名中Nomad意為「遊牧者」或「流浪者」，《無依之地》的主角是一群無家可歸，開着露營車（trailer）為家，在美國大地上遊蕩，靠打短工為生的人。

有留意電影動向的朋友都知道，本片去年9月以黑馬姿態拿下威尼斯金獅獎，大家都猜測它在奧斯卡能走多遠，另一引人注目的是華裔導演趙婷。影片根據2017年布魯德（Jessica Bruder）的報道文學《Nomadland：Surviving America in the Twenty-First Century》改編，講述我很喜歡的兩屆奧斯卡影后法蘭絲．麥杜文（Frances L. McDormand）扮演的女子，在原來生活小鎮因工廠倒閉失業，丈夫因病去世後，離開小鎮，在中西部地區過着貧困遊牧生活。片中充滿美國蕭條破敗一面，不同的底層白人打工仔，訴說着各自人生之難，生活悲歌。例如戲裏另一名女子，艱難熬過08年金融危機，工作一輩子，社保戶口只有500多美元，被迫當上遊牧者。

說到開着旅行車到處找臨時工打，眼泛淚光，誰不想安定下來？只是沒得揀。這些遊牧者們，晚上將車泊在露營車場聚在一起，在冰冷的生活旅程中互相「圍爐取暖」。

自從2016年特朗普上台，美國人反思到底是甚麽力量將這個體制外搞局者送入白宮，當年因此帶動了凡斯（J. D. Vance）的回憶錄《Hillbilly Elegy》《絕望者之歌》，或叫《鄉下人的悲歌》暢銷，盤踞《紐約時報》暢銷書榜80星期，被視為解釋「特朗普現象」最重要著作之一，蓋茨亦稱讚它對貧窮背後複雜的文化和家庭因素，作出了深刻解讀。

這本自傳改編的電影，由奧斯卡最佳導演，曾執導《有你終生美麗》、《太陽神13號》等的朗．侯活（Ron. Howard）炮製，演員包括兩位金球獎影后艾美．亞當斯（Amy Adams）及格蘭．高絲（Glenn Close）。

自傳講述出身自肯塔基州山區，底層白人家庭鄉下仔凡斯，掙脫環境束縛，衝出鄉下考進耶魯法學院，最終獲得博士學位，實現向上流動改變命運。電影版較似一個「寒門出貴子」，成功逆襲的奮鬥故事，對美國白人貧窮問題卻沒有太多落墨探討。其實自傳本身不僅僅是一個「美國夢」故事，它從親歷者視角，觀察地區經濟面貌，反思美國底層白人為何身陷結構性貧困和絕望；知道自二戰結束後，美國底層白人工人階級經歷的變遷，從充滿希望的中產階層，逐漸淪落為對未來悲觀的社會邊緣群體。

在個人層面，往外闖、往上爬的凡斯不單遇上耶魯學費20萬美元，被大城市人看不起等問題，亦同樣受白人貧窮家庭多數出現的情況困擾。母親長期有情緒病，暴躁、神經質，打罵孩子；不斷換伴侶，濫藥到吸毒，甚至曾在公路飛車帶着凡斯自殺。

《無依之地》和《絕望者之歌》都瀰漫荒涼氣息，講述了美國白人苦況。若願意花時間了解一個又一個這類被生活擊倒的人，和美國鐵銹帶（Rust Belt）工人階層的衰落，就一定程度上明白為何一個形象專橫、粗魯的人，能夠收穫鐵銹帶，即工業衰退地區大量工人階級選票，入主白宮。

《無依之地》裏的遊牧民，《絕望者之歌》中的鐵銹帶州底層藍領，多是特朗普鐵桿支持者，前幾天衝進國會大樓的很多就是這些人。他們數量龐大，卻在媒體上近乎失語，能做的只是在生活中默默承受，承受不了的就用各種方法麻醉自己，酗酒、吸毒……

老工業式微加上全球化令國內一些行業競爭力弱，公司倒閉或被兼併，大量白人藍領群體失業，或者失去原有福利，努力工作卻依然在社會底層掙扎。不單止他們，他們下一代同樣沒有機會，沒有工作崗位，沒有希望，渾渾噩噩過日子。近半個世紀以來，他們被主流社會忽視，被視為懶惰、無知、粗俗。就在與主流社會隔閡愈來愈深，看不到出路的時候，特朗普給了他們希望，他們奉上特朗普需要的選票。

疫下領救濟金增 更多人變「遊牧」

新冠疫情下，愈來愈多美國人需要接受救濟金過活，不知會否更多人被迫加入nomads遊牧，或者他們自稱為的workampers行列？凡斯是那個僥倖掙脫死循環的人，從一名備受歧視的鄉下人成長為矽谷精英和暢銷書作家，以至共和黨新星，被視為美國工人階層代言人。

未來至少兩年，共和黨都沒戲了，民主黨將控制府院全面執政，特朗普這位白人藍領階層及右翼保守白人的「天選之子」，亦將息鼓。然而，整個美國社會兩個極端的裂痕，已愈來愈大，非拜登能修補，否則特朗普也不能收穫7,400萬票，亦不會成功號召到大批人到華盛頓，造就衝擊國會的條件。