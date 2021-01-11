政府是否稱職 防官員濫權成關鍵

政府的產生無非是為促進公共利益。既然人性基本是共通的，凡人都會追求快樂和理想，各人在追求其理想時，難免跟其他人產生矛盾，甚至互相傷害，因此就有必要有超然於各人、具權威性和公信力的「政府」維持秩序，讓各人能和平共處，締造方便人民尋找各人夢想的環境。

為人民服務 是政府天職

政府的存在，就是要照顧人民的需要，包括生理和心理上的需要；建構社會安全網減少人民的憂慮；提供利民的基建（Infrastructure Development），包括實體基建和軟體基建（社會資本、利民的文化、制度），提供種種公共服務，特別是所有私營部門不會或不足以穩妥地提供的服務，如法治環境（Rule of Law）、監管（Regulations），和重要的信息；同時在有需要的時間進行再分配（Redistribution），應對市場和全球化帶來的貧富懸殊。

然而，政府的運作必須倚靠一定的公權力，譬如它要能徵稅才有資源運作，要能強制才能凌駕欺凌者，要能懲治違法者才能建立法律的威信，才能進行監管。這些公權都有可能造就濫權的危機。好的政府必須有效防止濫權，防止以權謀私、假公濟私、以勢凌人等傷害公共利益的行為。

政府三分而治 以防濫權

要注意的是：政府本身不會濫權；濫權都是人，都是掌握和行使公權力的個人。防止濫權就要確立法治：法律必須公正，亦即堅守公義，無人能凌駕法律；法律須以公共利益為依歸，違反公共利益的法律都應廢除。防止濫權即「限權」；「限權」和「平權」是所有文明社會的根基。文明社會當然容不下由某極權領袖說了算的「法」。「法」必須透明合理，只為公共利益服務。法律詞彙中有jurisprudence，或法理的學問，判斷法理是否真的合理，必然是基於是否合乎公共利益。

西方政治學有三權分治（separation of powers）之說，個人認為立法、司法和行政分治很好，但分治的目的，就是提升公共利益，慎防濫權。Separation of powers常譯作「三權分立」，這譯法有一點誤導性，因為「立」有建立的含義，政府的成立不會三分而立；但運作宜三分而治，以防濫權。由於三權分治為的是更好服務國民，個人認為說分治而互相配合，並無不妥。

美國貧富懸殊 民主難解決

今天港人熱衷於「真普選」，我則不太關心這個課題。我最關心的，反而是有沒有機制防止官員濫權，和政府是否稱職做好它份內的事情。有了「真普選」，人民可在任滿時轟走不稱職或濫權的領導人，但很多政黨都腐敗，不少號稱民主國家的政府，貪污濫權無能，整體表現比「不民主」的中國差得多。民主解決不了美國人貧富懸殊、醫療費用高昂、槍枝氾濫、基建失修等問題。過去40年，美國貧富差距比之前嚴重了很多，但稅制卻愈來愈有利富人。民主政治中的政客要籌措資金作為競選經費，以致政策多傾向為金主服務，美國最高邊際稅率就由上世紀60年代的逾90%，降至今天的37%。

評價一個政府，只須看它做了甚麼事情，而不必問它是否由選舉產生。我們明知世上沒有完美的政府，所以不會因為它有缺失而反對它；政府官員當然要向國民問責，貪污瀆職表現欠佳的要承擔責任。

▲ 評價政府只須看它做了甚麼，而不必問它是否由選舉產生。（資料圖片）