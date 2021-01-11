特無恥終引火自焚 國際格局曲折轉移

美國國會暴亂震驚全球，更令美國蒙羞，民主黨眾議員已準備好總統彈劾草案，更有共和黨議員願意倒戈，總統特朗普勢創兩遭彈劾的可悲先例，低處未見低。環球社會翹首以待，當地府院執意彈劾、割席所聚集道德力量，可令極端民粹力量短期間不敢造次；又寄望已自絕前路的特朗普，就算沒立刻認錯請辭，亦慢慢喪失蠱惑人心的能量，無法再在美國及海外肆意欺凌，包括利用台海兩岸丶中國經濟及科企發展等事項上，製造事端生亂。

特朗普支持者上周三攻入國會造成一共5人死亡後，民主黨主導的眾議院最快今天會以「煽動造反」為由公布彈劾草案，已有最少185名議員支持，令特朗普勢成美國首被兩度彈劾的總統。

共和黨仍掌控的參議院縱未必夠票通過彈劾，轉交副總統彭斯完成餘下不足10天的總統任期，但該黨不少議員已公開炮轟特朗普，據報連一直聽命的彭斯都深感失望和痛心，保留藉憲法由內閣投票將他免職的選項，以防再生波瀾。

失道者寡助 德英齊炮轟

失道者寡助，西方幾也已統一了槍頭。德國總理默克爾形容，「極端遺憾」特朗普到了上周三仍不肯認輸，為當晚的事態埋下火葯。英國首相約翰遜也是「毫不保留譴責」他，鼓勵國會山莊不光彩的行徑。

美國是否能夠療癒，可堪斟酌。特朗普拖沓一番後批評暴力亂局，並承諾和平交權，可是仍不理傳統，堅拒出席拜登本月20日的就職典禮，反映坐擁高達7,400多萬票的他，始終心有不甘，或伺機再動。

中間偏右的《華爾街日報》社評批評，特朗普已越過憲法界綫，最理想結局本應是像尼克遜般主動請辭，但他幾沒機會優雅退場；國會彈劾至少有望告誡未來總統，別再服膺民粹。

《金融時報》社論亦指，無論彈劾抑或免職都有挑動極右情緒之虞，未必保證由亂歸治，但發動彈劾是各害取其輕，就算失敗了，一樣能發出道德信息，警惕極右圍爐取暖背後，還有主流政客和新聞推波助瀾。

正如倫敦市長簡世德所言，特朗普令其國民互相攻詰，不吝說謊激發對他者的恐慌，疫下又漠視基本科學，馨竹難書。港人因他深受貿易和科技戰之害，海峽兩岸局勢亦恐因他任期最後的階段，仍要推翻傳統共識、廢除美台官員交流限制再生亂。不過，有些過去素跟他互利共生的社媒如Twitter和facebook，終於決定永久封殺，令他再難一鍵發文，即令全球翻天覆地，也開始遏止他今後以極右共主身份，發揮殘餘影響力。

禁東山再起 遏止美「特色」瘋狂

為討好民粹選民竭力推砌理據制華也好丶為阻中國崛起激起環球意識形態戰壓華也罷，特朗普4年來狠毒章法，上至北京政府、下至放洋學生和小股民，已一次又一次被殺個措手不及，損失不輕。

特朗普推行美國優先等自私及欺凌行為，全世界都受壓，歐洲已明言應有自己獨立的主體，中國的十四五規劃亦公布雙循環制來應對。國際社會已反映共識要求，美國國會應採彈劾或其他有效方法，令已道德破產的特朗普，至少無法再靠任何公職東山再起，好能避免要再為美國「特色」的瘋狂與自私，擔驚受怕。

責任編輯：黃鑠安