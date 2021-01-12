個別搞科技的朋友都離開大公司，轉而在家辦公。稍問一下近來他們在開發甚麼技術應用，當中提到一門課後補習學校的剛需，兼了託兒所、補習班、校外活動的角色。主要是以區域劃分，某個校區中，就設一間，招收該校區各間中小學放學後的學生。

感覺首先是間託兒所，當然，這裏託的，不是幼稚園學生，但性質有點似，都是令到父母下班之前，有人看管着子女，順道做埋補習，晚上才回家。

說是補習，但其實更多是監管做功課，於是整套監管學生的系統就要開發。這套智能系統利用微信的小程式搭建。首先，負責的導師，會到時到刻，在學生放學之時，到學校接學生。過程即時登錄，記錄已接好了哪學生，上傳圖片。就像查物流快遞一樣，家長就可即時知道子女去到哪裏。

然後到達補習學校，分好座位後，也可在程式中看到子女何時就座、坐哪個位置。之後就是學生滙報當天學校中派下來的作業數量和內容。每樣功課開始做時，就會計時，完成一樣就會上傳讓父母知道。同時，在補習室的導師，就開始改功課。登記學生的錯誤，作出改正。意味着，明天要交的功課，今天在補習室都在監管下完成及改正。當然，補習教室也會有監控鏡頭，父母若要查看也隨時睇到子女現場的表現。除了監管及補習的功能，通過研究學生作業的錯處，統計數據，也會知道哪些是最易犯的錯，令教員輔導時可更重視。

開發的朋友也剛有差不多要入學的幼兒。我問，你日後也會給孩子報讀這種補習班？他無奈，但表示好大可能仍會讀。再想起自己小學生時，天天放學無王管，但仍達各種功課完成的佳績，真是慶幸成長於「前智能科技時代」。