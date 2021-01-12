寒流再次襲港，Bonnie晚飯後來我家煲劇，她妒忌地說：「做貓比做人好，為了牠們，你長開暖氣。」

我問：「你不是也買了暖風機嗎？」她說：「一個人在家，好像不太環保。」我自言自語：「何時變得環保，大概是為了慳電費吧！」

她問：「你近排煲哪齣劇？」我回答：「《浪漫醫生金師傅》。」她長歎：「又是醫療劇，你的人生未免太苦悶了。」我聳聳肩：「不知多精采……我說我的人生。」

她拿起放在椅背的毛氈，打了一個顫抖說：「好像仍有點凍，可能我熱量不足，或許吃一碗暖暖的甜品會有幫助。」我反對：「喝一杯暖水效果相同，而且我家沒有做糖水。」

她立即按手機，說：「有一種東西叫外賣速遞，大圍有很多糖水店，你看看想選哪款？」我拒絕誘惑：「我不要了。」她再慫恿：「只要一碗外賣不化算，有小額收費，不如替你點一款較低熱量的。唔……腐竹蛋吧！健康又低卡。」我說：「早知你會墮入這陷阱，腐竹蛋熱量多過一碗飯，普通一碗300克的，熱量達250卡，致肥點除了在於高糖外，還有因為腐竹的高脂，你忘記煲豆漿上面那層豆油就是做腐竹的嗎？」

我補充：「要選低熱量的糖水，重點在於不肥膩，選較少脂肪的，例如：木瓜雪耳、番薯糖水、豆腐花、紅綠豆沙會比較低卡，要知道，脂肪熱量比糖高呢！」她問：「那麼，合桃露和芝麻糊有多少卡？」我說：「前者390卡，後者294卡。」她選定了：「我選芝麻糊，反正，比腐竹蛋只高40多卡，我『豪』給它！」