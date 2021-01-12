迪士尼TSUM TSUM春日園遊會 進駐朗豪坊

還有一個月便迎接農曆新年的到來，一眾迪士尼TSUM TSUM角色，將首次化身12生肖大型裝置，齊齊以最「圓」美造型碌入朗豪坊，為你帶來「迪士尼TSUM TSUM春日園遊會」。

設全港首間限定店

由1月22

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