重推家政課 助港孩成長？

家政課在本港學校內因學術化而漸不常見，但有學校堅持保留，甚至引入高端器材教烹調知識。要應對所謂港孩現象，除了靠學校教育，更需從家長態度開始。

據本地傳媒報道，青年會書院雖然在學術化浪潮中與其他學校一樣被迫減少家政課的課時與次數，卻是少數能夠維持家政課的中學之一。該校有教師堅持教學生縫紉技巧等傳統手藝，旨在讓學生日後懂得修補衣物，更引入3D打印機教烹調與STEM，做法是在電腦上設計餅乾模樣，再連接打印機、用不同食材打造曲奇餅。

側重學術成績 缺乏生活技能

本地兒童屢被稱為港孩、詬病三低（自理能力、情緒智商、抗逆能力）及生活不能自理等，此現象並非新興，家長更難逃責任。小童群益會一項調查發現，9成父母有直升機家長特質，例如擔心子女成績至失眠、要求報告行蹤、隨時協助子女處理日常生活問題等。此或剝奪子女學習及成長的機會，造就港孩問題日益嚴重。

與此同時，學校原有的家政課程一直面臨殺科之危，香港教育工作者聯會發現87.8%學校在初中設家政課，但此科目在本地不屬必修，不同鄰近地區包括日本與新加坡。即使學校有提供相關課程，近年STEM等新興課程崛起，難免令家政課需要減少課時，大部分學校亦已不具備以往規格的家政課室。

學校只負責教書、家長只顧成績的現象非本港獨有，美國年輕世代亦愈趨缺乏基本生活技能，乃至誕生所謂成年課程（adulting class），教他們如何成為真正意義上的成年人。此類課程更有見於當地大學，例如波士頓大學的本科生可選讀生活技能（life skills）科，內容包括如何面對壓力、寫履歷表、掌管開支、乃至基本健康與營養學知識。

美國教育公司Codeacademy在疫情期間推出針對高中與大學生的網上成年課程，讓學生在家中學習期間彌補此方面的不足，涉獵範圍包括個人理財、如何洗衣服、報稅、借貸、建立健康人際關係、乃至用求職網站建立人脈與尋找職位等。

港有中學 木工室改建家政室

此類課程可由學校主動提供，本港廠商會中學早在2011年已重推家政課，因發現學生家長多為雙職家長、無法親授生活技能，遂斥資170萬元將校內木工室改建為新的家政課室，方便教學生烹飪、縫紉等基本生活技能。

學校固然可以盡量在初中階段讓學生接觸家政，但每個港孩的背後都是一位過度呵護的家長，家長的態度不改變，則影響孩子一生。

▲ 要兒童健康成長，有建議指應重推家政課，讓他們學習基本生活技能。圖為數年前舉行的兒童家務比賽。（資料圖片）