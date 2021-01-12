系統性理解十四五規劃 港精準抓機遇

「十四五」規劃是中國第二個一百年奮鬥目標的第一個五年規劃，標誌着國家發展進入全新階段，也為香港發展提供了重要的機遇。系統性理解「十四五」規劃中有關經濟發展的新部署及重點，將有助香港抓準優勢和定位，準確把握「十四五」規劃帶來的機遇，充分融入國家發展大局。

經濟科技安全 相互緊密關聯

「十四五」規劃涉及的內容相當豐富，其中經濟發展方面的內容最受外界關注。但經濟發展並非獨立問題，它與科技、安全方面的內容密切相關，三者需要系統性理解。

在經濟方面，「十四五」規劃延續了前兩份五年規劃強調的創新驅動增長，但同時也為應對嚴峻的內外部環境變化提出一系列解決方案，包括經濟高質量發展、實現核心科技創新重大突破、高度重視實體經濟避免脫實向虛、安全發展、雙循環等。

「十四五」規劃將科技創新、自主創新提高到前所未有的高度，明確要求「強化國家戰略科技力量」，要「打好關鍵核心技術攻堅戰」等，同時也要求「強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚」，突出了企業對於創新的重要性。

重產業鏈供應鏈 應對美科技禁運

「十四五」規劃中，產業鏈和供應鏈處於發展現代產業體系的核心位置，其中「堅持自主可控、安全高效，分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策」等內容，既是針對美國對華科技「禁運」等措施，也說明中國會堅定地走以自主研發為主體的發展策略，用自主創新取代關鍵高科技產品的進口。

有關安全方面的內容，在「十四五」規劃中的位置更加突出，其中強調築牢國家安全屏障，充實保障國家經濟安全、維護社會穩定和安全等內容，並且還設置了專章，統籌發展和安全。

堅持系統觀念是「十四五」規劃的發展原則之一，強調要辦好發展安全兩件大事。系統性理解經濟、科技、安全的關係，要將三者視作相互促進，又相互統一的整體。經濟的發展離不開科技，尤其當前在美國等西方國家在科技領域針對中國的背景下，如果中國沒有強大的自主研發能力，那麼有關產業鏈和供應鏈就會受到威脅，經濟發展就受到限制，人工智能、5G等新技術的應用，對於促進產業乃至整體經濟的國際競爭力也至為關鍵；反之，科技的進一步發展，也要靠經濟發展獲得支持。

而發展與安全的關係，習近平主席在關於「十四五」規劃建議的說明中已經說得很明確，就是安全是發展的前提，發展是安全的保障。可見，科技、經濟、安全三者的關係密不可分。

供需側改革並重 強大國內市場

於此同時，「十四五」規劃也第一次提出要形成強大國內市場，這不能完全理解為單單是擴大消費或內需，更不能將國內大循環理解成封閉經濟。首先，發展國內市場的內容非常豐富，需要貫通生產，分配、流通、消費各環節，也要打破壟斷和地方保護，降低社會交易成本。同時，也需要改善和拉動需求，包括改善城鄉差異和貧富差異，這樣才能帶動消費升級，從而擴大內需。

第二，以往一直將一些拉動需求做法納入供給側結構性改革範疇，也就是提升供給體系與國內需求的適配性。「十四五」規劃同時強調，要形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。這其實是在強調，「供給側改革」要和中央近日提出的「需求側改革」並重，令發展國內市場思路更加清晰明確，從中也可看出，發展國內市場其實牽涉到很多體制上的改革。

另一方面，國內市場的不斷壯大，有助吸引全球的資金、人才、技術。保持開放的同時，也可以積極利用全球資源進一步提升中國的整體競爭力，進而縮窄與發達國家的差距。依託龐大的內需市場，增加規模經濟效益，提高「中國製造」的品牌與技術，國際競爭力的提升就可以進一步助推出口，進而實現外需擴大。國際競爭力的提升，出口的增長，又將帶來收入的提升，進一步助力內需擴大。

就此來看，擴大內需與擴大外需並不是割裂的，而是相互促進、相互發展的良性循環，最終促進形成雙循環發展新格局。

▲ 系統性理解「十四五」規劃中有關經濟發展的新部署及重點，將有助香港抓準優勢和定位，充分融入國家發展大局。（資料圖片）