開源節流無他法 惟有加快造地

財政司司長陳茂波日前公布，開始財政預算案諮詢，並在記者會上表示，來年香港財政赤字料達3,000億，政府急需「開源節流」。然而，香港很多政黨智庫對公共財政的理解仍然停留在「派糖」階段，政府一再溫馨提示來年財務重點，可謂苦口婆心。現時香港受疫情所困，再「節流」會令經濟雪上加霜，但「開源」則講容易過做：增加薪俸稅、利得稅政府當然萬般不願，開徵銷售稅更幾乎是香港禁忌，而且研究、諮詢、通過、落實，步步需時以年月計，遠水難救近火。

要解決財赤問題，最簡單的方法其實是增加土地供應和加快賣地。做過傳統生意的朋友，大都經歷過財務緊縮的痛苦：所謂「開源節流」，其實通常只有「節流」；如果「開源」是執事者所能做到，就不用「日講夜講」了。好在香港土地一向求過於供，有價有市，香港政府比其他國家幸運的地方，就是遇到財政困難時，總有「加快造地賣地」一大「開源」殺手鐧。

緩新興產業用地 改善「開源」效率

雖然近年政府已奠定香港「造地賣地」的發展大方向，但在具體操作，例如應優先撥資源作哪一類土地用途，以便在疫情結束後以最短時間製造最多租金及賣地收入，不同部門似乎未有共識。例如前年8月，金管局及香港銀行公會共同擁有的香港銀行同業結算公司（HKICL）便計劃購入葵涌一工廈樓花作數據中心之用，但其後又取消交易及被殺訂。

據業內人士透露，本港現時市面共有700萬平方呎數據中心，但仍未用盡，部分數據中心的使用量更低至5成，預計需要10年時間才能用盡相關面積。而且隨着科技發展，同等數據容量需要的實體空間只會更少，數據儲存需求與土地需求並非正比。未來的數據中心用地供應充裕，即使需求上升，政府推行改劃現有的工廈或棕地已完全足以應付，將緊拙的土地資源投放在數據中心業務，不會是最有「開源」效率的做法。

造住宅地 應為主要手段

香港經過一年疫情洗禮後，工商用物業正出現空置、退租潮，但住宅需求保持殷切：近期住宅租金和售價或已開始出現單位數跌幅，但「空置率」至今仍然極低，證明即使在非常惡劣的經濟環境下，香港住宅的剛性需求仍然強勁，所以政府應該用「造住宅地」為「開源」的主要手段。

然而，團結香港基金的研究顯示，由2023年起，香港的房屋供應將出現斷崖式下跌，而按運輸及房屋局公布之私人住宅一手市場供應統計數字，近兩年住宅不論是施工量還是落成量均顯著下降，前者截至去年9月底為數11,600。除非施工量在本年度突然大增，否則預期將不可能達到過去兩年18,000伙以上的發展速度。

既然如此，政府今年若要將賣地的公共財政「開源」力度全開，便應集中全副精力，造市民需求最迫切的住宅用地，至於其他土地用途，例如上文所說的數據中心業務，便可能要延後到香港從疫情的經濟危機中復甦過來後，再從長計議。

▲ 即使在非常惡劣的經濟環境下，香港住宅的剛性需求仍然強勁，所以政府應該用「造住宅地」為「開源」的主要手段。（資料圖片）