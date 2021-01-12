一落一上 特朗普與馬斯克兩種代表

今年1月7日，特斯拉（Tesla）股價升穿800美元，馬斯克（Elon Musk）身家躍升至約1,900億美元，比亞馬遜的貝索斯（Jeff Bezos）多約15億美元，取而代之升上世界首富。當上全球首富如何反應？馬斯克在Twitter拋下：「How strange」（真不可思議），「Well, back to work」（返去做嘢先）。

馬斯克問鼎首富之路其實主要在去年初開始，當時在全球富豪榜還只排35，1年就當上首富。Tesla去年累計升逾743%，如今股價突破800美元，市值逾8,000億美元。其實，去年底市值已幾乎是9大車廠市值總和，卻只付運了逾49萬輛車，比原定目標的50萬略少，比大車廠數百萬部差很遠，但仍可創下紀錄。Tesla上海廠房2020年產能大約25萬輛，也就是說一半特斯拉生產的車，是中國人幫手搞出來的，不僅如此，中國人還買了1/4生產出來的車。

中國拉了一把 馬斯克成世界首富

不知大家是否記得，中國市場起來前，Tesla差點玩完，馬斯克亦曾說Tesla一度離破產只差1個月。2017年，中國銷售額翻一番，成為美國之外第二大市場，但之後Model 3產量無法提升，汽車召回等狀況頻生，公司虧損，股價插水。在馬斯克最慘時，中國拉了他一把，Tesla得以和上海市政府簽約，建設超級工廠，走出特斯拉中國產的關鍵一步。

現在Tesla股價持續上漲，也得益於中國市場強勢表現，撑起了這位新首富。從瀕臨破產到新冠疫情下仍然能資產大升過首富癮，馬斯克意識到擁有強大購買力的中國市場，給他帶來了甚麼。他似乎也不吝嗇對中國的感激、稱頌，日前接受美國媒體專訪時說出了：「中國政府很關心人民福祉，可能比美國政府對人民福祉『更有責任感』。」事實上，他以前亦說過「Tesla的競爭對手在中國」（不知是說蔚來、理想、小鵬、威馬哪一家？）「Tesla未來全球總部應該在中國」之類的說話。

當馬斯克近年被全球眾多人奉為偶像仰望之際，特朗普在美國亦被視為「The One」（天選之子），底層窮困白人、宗教及政治保守白人，視之為救星。正如本欄昨天談到，美國內陸廣泛地方，文化程度不高的底層白人藍領、農民，生活困苦，當初期望特朗普打救。那些人自稱鄉下人（hillbilly），城市人則稱他們為「紅脖子」（redneck），是以前美國北方人貶低南方人的用語，就是「土氣鄉下佬」意思。這些「紅脖子」，部分就是近日參與國會暴亂的「特粉」，主要來自相對落後的中部、南部及五大湖地區。

過去數十年，美國產業結構升級，那些地區製造業在國家經濟比重逐漸下降，加上全球化，大量企業倒閉，或為尋求更低成本搬離美國。沒工做，沒競爭能力到別的地方打拼，房產貶值想搬家也不得，一代又一代人被迫困守鄉下。沒有錢沒有未來，失去人生支柱，有人依賴酒精、毒品。他們遭到大城市精英白人看不起，沒有社會地位，但在宗教懷抱找到安全和歸屬感，部分人愈來愈狂熱。有一天特朗普突然提到這些底層白人們，為他們利益吶喊，他們激動得將這個同樣被華盛頓精英政客嘲弄的房地產商，送進了白宮4年。

現在美國的撕裂，可以有不同角度分析，有人以兩個「平行世界」來形容：一個是金融、科技強盛，理念較開放的世界，馬斯克可作為代表；另一個則是依靠傳統製造業、農業的基層白人世界，不少是福音派等宗教信徒，理念較保守，特朗普本身並不屬於此群體，但聲稱代表他們爭取利益。

東岸華盛頓、紐約金融區，西部加州的矽谷、荷里活等，盤踞大城市的精英階層大部分是民主黨支持者。當東西海岸富人賺得盆滿缽滿，中、南部等地區民眾愈來愈「生銹」。東西海岸發展金融、科技，例如華爾街金融產品、特斯拉電動車、獵鷹回收火箭，全球應用的電腦系統、手機、社交新媒體等，是全球最先進國家的代表性輸出品。愈來愈窮的中部、南部、湖區等則沒落，窮人愈來愈窮，愈來愈沒有東西代表美國，反過來被質疑代表「好食懶飛」，不事生產一群。

美國撕裂 凸顯兩個「平行世界」

從兩個「平行世界」角度來看，就能理解為甚麽去年大選支持特朗普的人逾7,400萬，大部分是中部南部鄉郊選民；而支持拜登的大約8,100萬人，大多來自東西海岸及大城市。為甚麽特朗普支持者會戴着印有MAGA（Make America Great Again）字樣的棒球帽，不戴口罩，似足狂熱信徒一樣崇拜特朗普，而拜登的選民聽他演講時，都自覺守規矩戴上口罩，坐在汽車裏保持社交距離。為甚麽華爾街金融家、矽谷高科技公司老闆多數都不支持特朗普，而是民主黨金主，特朗普金主則包括傳統工業如石化大亨。

回到文章開頭有關馬斯克，中國當局為何拯救他？有一種分析認為，當美國部分人企圖完全和中國決裂脫鈎時，中國要拉住美國一些勢力，作出牽制。選擇支持科技強人馬斯克，讓他的利益和中國掛上鈎，以全球發展潛力極大的特斯拉牽制特朗普，未嘗不是可以走的一步棋。當然，中國同時在部署反制美國的不同棋着，例如達成區域全面經濟夥伴關係協定、中歐投資協定等。對於馬斯克來說，為了節約成本和提高效益，像Tesla這種顛覆前人的企業，搶人大蛋糕，在歐美在在受牽制綁手綁腳，進入中國才得以擁有快速發展空間。

4年前差不多這個時候，特朗普在就職時向「特粉」說：「準備將權力從華府權貴手中歸還人民，長久以來華府欣欣向榮，卻未和人民共享。政客貪位慕祿，民眾工作崗位卻漸漸流逝，工廠一一關閉，美國財富從中產手中流逝，被分配到世界各地。」特朗普不點名指中國崛起衝擊全球製造業，捲走美國工人飯碗：「他們生產我們的商品，偷走我們的公司，破壞我們的工作機會…我會傾盡全力為你們而戰，不會讓你們失望。」

如今，美國hillbilly要失望了，特朗普是時候離開；馬斯克的前景，則大有希望。特朗普與馬斯克，一個落台，一個上位，雖則拜登亦非好相與，但特朗普再不能將中國打倒。