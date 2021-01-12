盈富急停買制裁股 創惡例損股民利益

美國對華新投資禁令周一正式生效，本港盈富基金 （02800） 竟到了昨晨最後一刻始變陣，立下極壞先例。白宮堆砌理由遏華，損人不利己，金融界無疑左右為難，惟無論多困難都好，始終須盡早制定和公布應急方案，港交所和港府今後應可按需要主動介入和補救，保障投資者利益。

道富最大責任 港交證監應敦促

美國總統特朗普去年11月頒布行政命令，昨起禁止美國投資者，擁有或交投由美國單方面指稱所謂「解放軍控制相關公司」，財金機構連日急忙調整自保。3大美資投行提早終止逾400隻本港衍生產品，紐約交易所要求3大中國電訊股除牌，指數公司MSCI甚至上周二已在名下指數剔除中芯國際 （00981） 和中交建 （01800） 等。

雖然法律和財金機構幾乎一致口徑狠批行政制裁字眼含糊，最終停止哪些買賣亦因應解讀各異，但大小投資者顯然都希望盡快有一個清晰講法，及早調整對冲。

盈富基金市值逾千億元，是亞洲最大交易所買賣基金（ETF），經理人道富環球近至前晚仍拒絕交代怎回應美國禁令，教眾多投資者，包括月供散戶風險驟增，最終昨天開市前趕死綫公布，不再新投資受美制裁令影響的股份，小股民根本難以即時分析影響。

盈富源自金管局97年亞洲金融風暴「打大鱷」時所購股票，創下本地ETF先河，其政府背景一直令它深得散戶歡心，用來輕鬆追蹤恒指走勢，絕非一般衍生產品能比擬。

道富今次喊停中移動 （00941） 及聯通 （00762） 新投資，難保未來又要服膺特朗普的新制裁，突然剔走更多中資成分股，令它愈來愈難以遵從信託契據去追蹤恒指。

盈富港人重倉 撤美舵手減變數？

誠然，世局多變，美國正值權力交替，華爾街大行時刻都為自身利益談判說項，最怕錯判時勢，重蹈紐交所覆轍，就3大中資電訊巨頭的上市地位不斷轉軚，失威更失信。疊加中國商務部提出新法，若中國公民或公司因外國制裁令受損，可在內地提訴訟，控告遵從該令的公司，財金機構更是進退維谷，不知以誰馬首是瞻。

不過，既然恒指公司已表明無計劃仿效英美同業，調整恒指成分股，道富始終有責任及早公布決定，提升市場資訊透明度。今後，港府也有一定責任協調和了解業界怎樣應對外圍制裁，從而保護香港的投資者；獨立股評人David Webb甚至提出，盈富既因信託人和經理人皆為美資的道富，才要遵從白宮要求，金管局的外滙基金大可換掉其舵手。

特朗普近月自身難保，依然不忘頻頻出招遏華，毫無疑問是一切難題的始作俑者，惟連同強積金相關投資，盈富是最多港人投資的基金資產，同樣是客觀事實。未有盡早公布對策，給予投資者決定去留，最大責任應在道富，港交所和證監會皆應敦促盡早公布，而政府則要確保香港市場正常運作，有高透明度及對所有投資者公道，積極協助解決問題。

責任編輯：陳靜芬