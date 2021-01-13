棘上韌帶為脊骨後方韌帶，為常見的頸背痛原因，由於與椎間盤損傷症狀位置十分相近，所以尤其容易混淆兩者。下文將介紹棘上韌帶位置及症狀，以及自療方法。

脊柱後方韌帶能提供向前運動時脊椎的穩定性，當中包括椎體後方的後縱韌帶、椎管後方的黃韌帶，及棘突後方的棘上韌帶。棘上韌帶起始於後枕位置，沿棘突上方伸延至腰椎底部，而頸段及腰段為症狀好發位置。相比較上述其他韌帶，由於棘上韌帶位於最後方及形體最細，所以承受最大的負荷，更容易因此受傷或勞損，產生急慢性炎症、退化，甚或鈣化病變。

在病因方面，運動致傷大多因脊椎彎向前時負重所致，患者能自覺受傷時背部中綫處出現閃痛，並於次日早上起床時疼痛加劇；慢性勞損多見於中老年人士，其大多為伏案文書工作，或需長期使用電腦者。慢性痛患者症狀反覆發作多年，韌帶呈條索狀改變，腫痛時起時止，並常伴其他脊椎退化疾患同時發生。

棘上韌帶症狀痛處明確，位置集中脊柱中綫上，並隨身體或頭頸前屈時痛增，後伸時症狀緩解。患者大多自述坐或企立會痛多，平臥時最為舒適。對於慢性疼痛者，痛程度會隨運動紓減，但久坐或休息後痛增，反覆增減。無論新傷或舊患，棘上韌帶會痛有定處，不壓迫神經，不產生四肢遠端神經症狀。反觀椎間盤損傷即使可見脊中綫疼痛，但影響可及脊部兩旁較廣範圍，亦常波及神經綫，產生臂叢神經上肢症狀，或腰臀坐骨神經痛。此外，椎間盤患者甚難以屈伸腰部，往往久坐後需挺腰數分鐘，才能勉強正立，或頸部難以兩側旋轉。

病症大多可透過問診起病及觸診幫助診斷，或超聲波成像了解患處炎症情況。自療可先按傷處皮膚寒熱情況施治，若皮膚發熱者多為急性炎症期，敷冷有助控制炎症腫痛；患處皮膚不溫者，大多處於慢性炎症期，敷熱能改善傷部血液循環，加快康復速度。此外，要長期緩解症狀，亦應了解疼痛位置其實是受力或長久受壓處，要預防或促進康復，應常保持正確坐立姿勢，及常作拉筋運動，才能遠離棘上韌帶疾患的威脅。