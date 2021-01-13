爆水管是最近聽得最多的家居問題，因為太凍了，上海江浙一般冬天沒那麼凍，一下子凍到零下6、7度，持續多天，應了那句，冰凍三呎，非一日之寒，基建隱患就出現。不少朋友家的水管結冰，有些是冷水管堵塞，但熱水仍有，於是只有把滾燙熱水攤凍來用。

上海多老房子，都半個世紀以上幾十年歷史，這都能理解。這確是好多對上海有浪漫想像的新來人口需點化的，他們愛在前法租界中找歐式老建築。實情是，真正經典老建築的基建其實還可以，舊時代（遠至30、40年代）住的富人，用料都好，是殘舊不是亂搭的問題。而發生大問題的，往往是50年代後蓋的，施工就差一截。

不過最大問題是，新近十多二十年落成的高樓，朋友住那種20多層的新式住宅，現在賣到一萬元一平方呎。可是遇爆水管，無水供應，還是時有聽聞。

早早上來上海搞建築開發的香港經驗專家說，這和90年代上海大開發大建樓初期的粗製有關。當時城市規劃也不是一個考慮周到的問題，不同的本土發展商（那時香港發展商北上，以至所建的樓及商場是品質保證）經驗不足，也限於要省成本，好多基建，特別是管道施工，都非常粗糙，管道和綫路亂排。

20多年後，各種手尾出現。幾十年一遇的大冷天，只是其中一樣，更嚴重問題其實出在每年雨季，就是樓宇的去水不好。最差的情況，是引致住宅下面的地下停車場變成澤國，泊的車損失慘重。專家說，要蓋高樓，地下的基建必先弄好。幾十層往上的功能需求，地下基礎沒搞好，就是定時炸彈。甚至大膽提醒，不少以其時低標準蓋的樓，真只可住大約30年。算下手指，都差不多時間了。