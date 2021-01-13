「以假亂真」添趣味 聖誕無樹更環保

環保署一連4日在多個地點回收家居聖誕樹，更推積分計劃。不少港人熱衷在家中擺設真聖誕樹添加過節氣氛，惟此舉並不環保，本港亦嚴重缺乏相關回收出路。

在家工作難外遊 真聖誕樹熱銷

聖誕過後總有不少垃圾需要丟棄，包括聖誕樹與聖誕燈飾等。環保署在上周五（8日）至本周一（11日）期間，在9個「社區環保站」及屯門環保園回收兩米或以下的家居聖誕樹，更新推出「綠綠賞積分計劃」，市民參與回收聖誕樹之後，可換積分卡賺取積分及獎賞。聖誕樹被回收後，會用以生產堆肥及堆填區覆蓋物等。

近年不少港人對來自外國的真聖誕樹有一定需求，樓上花店舖TFK Flower去年指，來自美國的貴族松品種聖誕樹雖然供應短缺，惟無阻市民轉購其他松樹品種，更指市民即使家居面積細小也會嘗試容下6至7尺的聖誕樹。

網上花店Gift Flowers HK表示，不少人因為疫情在家工作及無法外遊，選擇以布置家居來應對，令聖誕樹在節日前已被搶購一空。

年輕世代比以往更重視環保，是購買真聖誕樹的一大誘因。據環保組織The Carbon Trust表示，一棵兩米高的真聖誕樹若在用完後妥善處理（包括將其當作木柴燒、重新種植或打碎）僅會製造3.5公斤二氧化碳，但同樣高度用塑膠製造的假聖誕樹則可排放40公斤二氧化碳，足足比前者高出10倍。

話雖如此，真聖誕樹若在運輸過程中把根部砍掉導致其無法重新種植、並在用完後直接扔到堆填區，則可排放約16公斤二氧化碳，可見扔棄的方式也甚為重要。此外，若真聖誕樹並非本地種植，則運輸過程中排放的溫室氣體也不可忽略。

用完即棄回收率低 產品欠市場

美國聖誕樹協會則指出，假樹若可使用5年或以上，對環境的影響低於真樹。

究竟真樹環保，抑或假樹更好？此問題或難下定論。不過，港人熱衷的外地松樹品種難在本地紮根，屬於一次性用完即棄的種類，回收卻是一大問題。本地每日平均製造約170公噸園林廢物，回收率卻不高於2%。即使回收公司可善用樹木製作成其他用品例如環保紙或堆肥，亦難免因缺乏市場而無以為繼。

過節是否無樹不歡，乃至即使家居狹窄及對環境未必最佳，也不惜要容下？外國近年為反思此問題，也出現所謂treeless christmas（見表）的思潮，不失為較環保又有趣味的另類選擇，市民明年聖誕大可予以考慮。

▲ 港人熱衷的外地聖誕樹品種難在本地紮根，屬於用完即棄的種類，回收成問題。（路透社資料圖片）