舊樓日久失修 成港抗疫漏洞

本港第4波疫情經過兩個多月，仍未見到緩和迹象。雖然每日新增個案開始稍為下降至數十宗，但源頭不明個案仍然徘徊雙位數，社區仍有疫情火頭未能撲熄，人人自危。政府當局已開展更多檢測中心，以及為更多高危大廈屋苑進行強制檢測，務求盡快截斷傳播鏈。現時強制檢測的標準已提升，如發現大廈有多於兩戶不相識的個案群組，而環境因素是傳播的關鍵，整座大廈的居民便需要強制檢測，以及請專家徹查傳播方式，配合不同政府部門合作排難解困。

逾50年樓宇 3700幢長期缺維修

現時全港約有39,000幢綜合樓宇，10,000幢樓齡超過50年或以上，其中約有3,700幢長期欠缺維修及保養，喉管失修滲漏比比皆是；加上香港高樓林立，屏風樓效應令很多後巷和環境缺乏空氣流通，形成病毒散播的溫床。最近有專業團體着手研究智能排氣保護裝置，安裝在屋頂平台的污水渠排氣管頂端，原理如一個聚合器，將細菌及病毒圍堵於裝置內加以消滅，達到消毒效果。

相關團體亦提議，在全港屋苑、老人院、學校及酒店等建立一套檢測新冠肺炎病毒的長期污水監察系統，仿效西班牙及意大利等歐美城市採用檢測儀表板，顯示各區域污水中新冠病毒的濃度，以便監測病毒的走向，評估社區感染的風險。如社區能統籌各方專業人士，如工程師、承辦商、物業管理等，為每幢大廈的排氣管和污水作定期檢查，以找出較高危的大廈，能令檢測工作做得更前，提早發現由環境引致的傳播鏈。

強制驗樓計劃 不遵從比率逾4成

無奈的現實是，政府沒有防範於未然，屋宇署於2012年全面實施的強制驗樓驗窗計劃，經過8年，業主不遵從比率仍高達4成4，但署方成功檢控的個案少之又少，變相縱容業主違法。樓宇日久失修既不能立即修復，政府抗疫人力配套資源短缺，專家顧問寥寥可數，連聘請足夠醫護人員及志願服務者進行感染個案追蹤和檢測也長期匱乏，亦令抗疫漏洞頻生。

說到底，政府號召力不足，港人公民意識薄弱及服從力不夠，亦是港府遲遲不敢推出全民強制檢測的原因。當大家這邊廂看着石家莊能3日內為千多萬名市民強制檢測的高效率及服從性，那邊廂美國為捍衛自由民主，抗議封城戴罩，繼續不設防社交聚會、遊行集會、攻入國會，體現出「不自由毋寧死」的氣場。處於中西文化思潮角力場的香港，在抗疫路上惟有反省自身，讓科學理據說服陰謀立場，盡快走出陰霾。

政府早前已購入千多萬劑疫苗，最快下月到港，政府已和各醫護團體商討接種事宜，初步傾向透過政府醫院、私家醫院、安老及殘疾院舍，以及在每區設置的疫苗中心進行，聘請私家醫護連同醫療志願團體等，為市民接種疫苗。政府亦傾向為負責接種的醫護人員購買民事責任保障，避免由疫苗產生的投訴及傷亡所引發的醫療訴訟。

世界各國已紛紛為國民注射疫苗，而且種類繁多，不能盡錄，由疫苗引致的併發症甚至死亡個案亦偶有發生，現時要觀察疫苗的實際效用實在言之過早，但相信在數月後，當數千萬人已接種疫苗，應有更清楚數據顯示各款疫苗的實際有效率，政府可按最新研究，加注購入更好的疫苗。現時3種香港訂購的疫苗在注射的時間、存放條件、運送及注射流程未必相同，很多細節仍要商討，加上現時市民仍未普遍支持由政府代為選擇的疫苗計劃，相信政府仍要籠絡業界及不同團體，多進行教育及宣傳。由於香港有新冠抗體的人只有0.1%左右，要用疫苗達至群體免疫長路漫漫。

▲ 現時全港約有3.9萬幢綜合樓宇，1萬幢樓齡超過50年或以上，其中約有3700幢長期欠缺維修及保養。（資料圖片）