打疫苗可方便通關 港須爭取內地認證

本港下月將展開疫苗接種，但中大調查顯示市民接種意慾低，如何提高接種率，讓香港走出困境是當前急務。港府除做好疫苗宣傳外，更要做好接種前的配套措施，以及爭取內地以至更多海外國家地區承認電子針卡，並給予入境免檢疫的後續安排，讓部分市民感受到接種後所帶來的好處，將會吸引更多人響應。

須增疫苗資訊 釋市民接種疑慮

特首林鄭月娥昨天表明，接種疫苗屬自願和免費，不會提供金錢誘因，中大其後公布一項調查顯示，僅37%人願意接種疫苗。由於調查是在去年7至8月進行，惟當時疫情並不像今次疫情般遍及各社區階層，且疫苗仍未取得進展，事隔半年，調查結果能否反映現時真實情況令人存疑。

不過，港人跟各地民眾一樣對疫苗安全有疑慮，各國正設法提高接種誘因。例如，美國多地透過派錢、給予接種者病假；以色列人均接種率最高，當局亦計劃為接種者發放「綠色護照」，讓他們外遊回國時毋須隔離檢疫。塞浦路斯走得更前，旅客3月入境時只要提供疫苗接種證明和病毒檢測呈陰性報告，屆時將可入境免檢疫。

香港接種疫苗起步遲，但勝在有足夠時間參考外國經驗，做好疫苗宣傳，來釋除市民疑慮。當局須向市民提供各款疫苗的特性、採用甚麼技術製造、有效性、副作用和出現罕有不良反應的機率等資訊，讓普通市民對疫苗的安全性有更準確的認識，從而提高接種率。

此外，港府亦要做好接種前的配套措施，例如在各區設置多個接種中心，透過預約，安排足夠人手和資源，縮短輪候時間，務求便利市民。倘若當局無法調動足夠醫護，可參考以色列做法，動員退休醫護到安老院舍為長者接種，以紓緩前綫醫護工作負荷。

爭取內地承認 憑針卡入境免檢

更重要是做好接種後續工作，爭取內地承認本港電子針卡，讓接種者入境時可豁免在酒店隔離檢疫21天，就算無法爭取免檢疫，亦盡量爭取縮短檢疫時間，為一批有需要經常往返中港兩地的市民帶來通關出行便利，讓經濟可逐步重啟。港府亦同時向澳門爭取相關入境免檢疫安排，讓市民重拾出行便利，增加其他人積極接種誘因。

港府若能在未清零情況下，爭取與內地和澳門就電子針卡認證，並成功啟動人流恢復交往，之後便以此經驗，再與周邊地區磋商建立旅遊氣泡，為接種者爭取盡快外遊的契機。

世界各地接種疫苗太慢，要全球7成人接種才會起群體免疫作用，難以同步進行，香港既採購充裕疫苗，應盡快與內地爭取電子針卡認證，讓部分人先行感受到接種疫苗後帶來恢復通關出行便利、經濟引擎重啟的好處，市民自然會覺得接種是有價值，積極主動接種。

責任編輯：劉婉雯