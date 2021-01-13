總統就職 詮釋不一樣的粉紅色

拜登下星期將會就任總統，4年前的1月22日，特朗普就職第2天，包括華盛頓、紐約等多個城市，掀起一陣「粉紅姊妹團」（Women‘s March）抗議活動，蔓延全球逾600個城市，約250萬人參與。女士們身穿粉紅色服裝，戴上粉紅貓耳帽（Pink Pussy Hat）遊行，反對性別歧視，並抗議特朗普侮辱女性的言論，《時代》雜誌也曾在封面報道這次活動。戴着帽的示威者沒有把粉紅色當成可愛、柔弱顏色，卻是堅毅、不屈的象徵。

說起粉紅色，大家可能本能聯想各種少女心爆棚，是小女孩顏色。長期以來，粉紅色在大眾文化中，一直與女性特質（femininity）相連結。然而，這種觀念實際上只有幾十年的事，粉紅色過往曾經是中性的，甚至是男子漢氣概象徵。

粉紅色過往中性 象徵男子氣概

近代粉紅色逐漸被賦予女性特質，始於二戰後名人效應。上世紀50年代，美國艾森豪威爾總統第一夫人瑪米（Mamie Eisenhower），是十足的「粉紅控」，一生鍾愛這色。1953年，她穿上粉紅色禮服出席丈夫總統就職禮，儼如為戰後復甦的美國增添美好幻想。入主白宮後，她添置許多粉紅裝飾，白宮甚至被調侃為粉紅宮。

荷里活女星開始穿粉紅色，更形成了潮流，包括模仿瑪麗蓮夢露著稱的珍·曼斯菲（Jayne Mansfield），衣服、汽車、房子，全是粉紅色。還有一代女神柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），生活中和電影裏少不了粉紅。1957年，她主演歌舞劇《甜姐兒》《FunnyFace》，十足《穿着Prada的惡魔》《The Devil Wears Prada》橋段，片中出現穿粉紅色跳舞場景（請【按此】觀看「柯德莉夏萍《甜姐兒》粉紅色跳舞場景」視頻），音樂劇名字就叫《粉紅想像》《Think Pink！》，歌詞道：「對於每位美國女性……以及所有地方的女性，驅走黑色吧，焚毀藍色吧，埋葬米色吧！從現在開始女孩只要粉紅！粉紅！粉紅！紅色已經死去，藍色已經過時，綠色顯得輕浮。」在另一經典《珠光寶氣》《Breakfast at Tiffany’s》中，她再次有粉紅造型。名人和商業效應推波助瀾下，粉紅色就與曾經的男子氣概漸行漸遠，代表柔弱與甜美，被烙上標籤：「女性」。

那麼，從前具男子氣概的粉紅，緣何被看重？公元6世紀到10多世紀，不少歐洲名畫中聖母都穿藍色衣服，童年耶穌穿粉紅色。從某種意義上說，此形象展示歷史上兒童的形象，當時除了女性，男孩都穿粉色，因為跟從成年男性，粉紅色服裝不但和性別無關，和年齡也無關。文藝復興時期，意大利名畫家拉斐爾（Raphael）16世紀初作品《La Madonna dei Garofani》，描繪幼年耶穌將類似粉紅色康乃馨送給聖母。聖母下身穿藍色，當時女性也會選這色，因為象徵聖母的堅貞和忠誠，穿此色可表達對聖母的崇敬。

《La Madonna dei Garofani》，後世英文譯作《Madonna of the Pinks》，大約17世紀，一種類似康乃馨的粉紅色花卉被稱作pink，逐漸成為專指粉紅色的顏色。「聖母藍，耶穌粉」成為了設定，普遍認知。女可以穿藍穿粉紅，男亦可以穿粉紅。那些時代的觀念，男性穿粉紅色才是王道，覺得粉色是被稀釋的血液顏色，代表血氣方剛；而藍色則被認為更沉穩，適合女性。

到18世紀的法國宮廷，粉紅色不單男女都穿，而且成為潮流，打扮入時的不分性別都愛穿，出現風行一時的「龐巴度粉紅」（Pompadour Pink），源於法王路易15著名情婦、社交名媛龐巴度夫人（Madame de Pompadour）愛用，帶領潮流。據說她年輕時，或者穿淺藍色衣服，坐着粉紅色馬車，或者穿粉紅衣服，坐淺藍色馬車，停在國王必經之路上，終於引起了國王注意。這位擅長色彩配搭的女性，亦是洛可可風格（Rococo）當之無愧推動者。

盛行於18世紀的洛可可，就是一種以粉色調為主的藝術風格，包括繪畫、建築裝潢等多個方面，粉紅色、薄荷色等多種粉色融入其中。不過由於粉色染料價格較昂貴，生產和印染工藝繁複，只有權貴穿得起粉色衣服，平民通常用植物染料染成的灰色、褐色。在古代，色彩被用來彰顯權力和身份，炫耀財富和地位，性別之分不重要，階級之別才重要。到了19世紀，化學家發現苯胺染料，合成染料因價格便宜不易褪色，風靡世界，曾經稀罕的粉色彩包括粉紅色，得以普及平民化。

女權分子抵制 令粉紅色更紅

粉紅色平民化，上世紀更被眾多女性KOL例如影星穿成潮流後，還經歷了政治化，乃引起爭議的顏色。女權運動出現，粉紅色被女權分子抵制，說不應如此標籤女性。盡管如此，女權運動的聲勢反而令粉紅色更紅，女性與粉紅之間的聯繫反而更深入民心。不過，人們亦對「粉紅女性」有了新的詮釋：看似溫順柔弱，卻獨立、勇敢、充滿力量。90年代，粉紅絲帶再次把粉紅和女性綁在一起，1992年起成為全球女性預防乳癌運動標誌。

不管大家是否「粉紅控」，粉紅色看來都不是具有攻擊性的顏色，溫柔、安靜，就像甜蜜夢境應有的顏色，令人感到愉悅，科學研究還說，粉紅色能夠幫助人鎮定情緒。70年代末，美國懲教部門曾經調配出一隻名叫「貝克·米勒粉紅」（Baker-Miller Pink）的顏色，也稱P-618，並且做過實驗在監獄髹上這隻色，探討顏色對情緒影響。他們發現讓情緒不穩或有暴力傾向犯人，看到粉紅色東西後，脈搏、血壓和心跳等明顯正常不少，惡意、或攻擊性行為減少，之後歐洲一些監獄也作過類似嘗試。特朗普就職，姊妹們戴上粉紅貓耳帽「贈興」；如今他離任，萬一因為各種控罪要坐監，獄方會否提供粉紅倉給他，紓緩一下，讓他「無咁㷫」呢？