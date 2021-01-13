皇玥新年禮盒買3送1 仲可以電子禮券送心意 行政人員版 04:00 2021/01/13 分享： 黛安最近搜羅緊賀年食品同禮品，聽聞皇玥今年推出咗4款限定新年禮盒同3款禮籃，當中4款含黃金脆條嘅新年禮盒，入面仲搭配蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等美食，售$148至$348，仲做緊買3送1優惠；3款限定禮籃則售$688至$1,488，內有餅食禮盒同埋金樽香檳等，夠晒氣派。另外，皇玥今年亦新推出禮盒電子禮券，可透過電郵或社交平台轉贈畀親友，就算未能親自向親友拜年，都可以隔空送上心意。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - YOHO MALL+MOKO新世紀廣場 購物換好意頭利市封 今日 YOHO MALL+MOKO新世紀廣場 購物換好意頭利市封 八卦名利場 - 7-Eleven推新年購物優惠 買$168送Sanrio限定祝福杯 今日 7-Eleven推新年購物優惠 買$168送Sanrio限定祝福杯 八卦名利場 - 歎毛蟹清酒芝士蛋糕 來一田吃遍北海道 今日 歎毛蟹清酒芝士蛋糕 來一田吃遍北海道 八卦名利場 - KFC推越南牛油雞 「越」食「越」滋味 2021/01/12 KFC推越南牛油雞 「越」食「越」滋味 八卦名利場 - 7-Eleven聯乘Sanrio 萌爆角色化身開運小瓷罌 2021/01/12 7-Eleven聯乘Sanrio 萌爆角色化身開運小瓷罌