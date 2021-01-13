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皇玥新年禮盒買3送1 仲可以電子禮券送心意

行政人員版 04:00 2021/01/13

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黛安最近搜羅緊賀年食品同禮品，聽聞皇玥今年推出咗4款限定新年禮盒同3款禮籃，當中4款含黃金脆條嘅新年禮盒，入面仲搭配蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等美食，售$148至$348，仲做緊買3送1優惠；3款限定禮籃則售$688至$1,488，內有餅食禮盒同埋金樽香檳等，夠晒氣派。另外，皇玥今年亦新推出禮盒電子禮券，可透過電郵或社交平台轉贈畀親友，就算未能親自向親友拜年，都可以隔空送上心意。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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