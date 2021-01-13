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2021經營更困難

行政人員版 04:00 2021/01/13

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每年年底或年初，都有很多人問我未來一年的市道如何，我雖然自知未來有不可測性，但也敵不過人類喜歡預測的天性，常會為未來一年作一些估計。

我記得我在2019年底，曾預測2020更差，但2021應該會好轉。2020果然比2019年差，但原因卻不是我可以預計的，我根本估不到全球會有疫情發生。

至於2021，由於疫苗為控制疫情帶來曙光，很多人都估計2021經濟會反彈，近期全球股市都反映着這股樂觀情緒。

人們這麼樂觀，我反而比較悲觀。雖然歐美各國開始接種疫苗，但確診數字仍上升，未來兩星期全球確診數字應該會突破一億。香港政府公布在農曆年或之後開始為市民接種疫苗，但我相信初期反應不會很熱烈，有些人會先觀察一下，有些人根本不相信科學，有些人又選擇和政府對着幹，要靠注射疫苗達到群體免疫，我沒有太大信心。我估計2021年香港甚至全球經濟仍會受疫情困擾，復甦非常緩慢。

2021年香港的廣告市道應該只比2020好一點，但要全面復甦，恐怕要很長時間。廣告公司的經營可能比2020年更困難，因為再沒有政府的「保就業計劃」資助。

以我們集團為例，去年獲得政府的保就業資助，等於全年總成本的一成，但要營業額上升一成，除非疫情迅速受控，看來並不容易。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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