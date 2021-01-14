「誰介紹你來見我？」醫生隨便問道。想不到，這簡單不過的問題，卻帶來意想不到的答案。

病人打起精神、興致勃勃地說：「醫生，說出來你也不會相信！」

大部分病人是朋友或病友介紹，就算介紹人有多大來頭，也不是甚麼大不了的事情。

醫生道：「你說來聽聽！」

病人鄭重其事回答：「扶……乩。」

「扶乩，我似乎不認識這名字。」醫生狐疑。

「不是人，是扶乩，是一種占卜方法。」

「這麼有趣！快說清楚一點。」

原來數月前，他證實患癌，求問前程便去找道士扶乩，籤文清楚道出西醫莫樹錦能「運化純通出困岑」。醫生聽罷，即指出占卜者上互聯網找肺癌專家不屬難事，「莫樹錦」跟「肺癌」的連結甚多。

病人解釋：「扶乩前，我根本沒有告訴他我患癌。」

醫生感到一絲涼意，說：「這麼恐怖！」隨即便打圓場笑道：「行醫多年，肯定在陰界有不少病人朋友，可能他們原意是提你不要來見我，不過接收不好說錯了。」

神明附身以木筆在沙盤寫字，是眾多占卜方法之一，通常都是模稜兩可的詢問任由發揮，這次指名道姓，並準確地指出醫生肺癌專長，實難以純理性科學解釋。

無論如何，不管誰是介紹人，醫生也會全心全力醫治，不負神明。