行李箱、口紅、浴袍、高跟鞋、嬰兒禮物，這些都是我們日常會購買的物件，但一個疫症襲地球，所有尋常都變得不尋常，不尋常卻又做了我們的日常，現在連出外吃個晚飯都彷彿遙不可及兼不見天日，香港人諗都未諗過。有人情緒低落，那是可理解的。

日本西武百貨就在2020年底推出了一個新廣告，畫面沒有大場面或大明星，就只是一張購物單據，然後他們分享了西武百貨旗下11間商場，在2020年6至11月的銷售數字：這段時間，行李箱賣出662個、唇膏賣出76,175枝、夏季浴袍賣出475件、高跟鞋賣出1,001雙、給新生兒的禮物總共賣出566份。這堆數字大家看到甚麼呢？從最表層去看，我看到世間果然沒有任何事可以阻擋女性購物的，大家看看在疫情下，賣出最多的是唇膏和高跟鞋便知。

但西武百貨提供一個很有意思的角度：在被新冠肺炎限制行動的2020年裏，仍有662位客人購買行李箱，為的就是能夠有一天、可以再次自由旅行而作好準備；即使現在無論去哪裏都得戴着口罩，仍有76,175位顧客享受着把自己裝扮得漂漂亮亮的樂趣……而廣告尾段的那番話是很好的提醒：「從他們客人的購物收據看到，即使在未明朗的日子裏，總還是有人會花心思讓每一天活得美麗與美好。客人的收據給我們很重要的啟示，人們想要的，其實都不是物品本身，而是一個希望。收據其實是承載着希望的單據。」

對，我們沒法改變客觀大環境，但我們的心態和心情是自己可以選擇和決定的。在停滯的日子裏，我們的意志不一定要跟着呆滯。一個人有希望才有動力，而且人的心情和腦電波是互相影響的，堅持日常仍保持整整齊齊、漂漂亮亮、精神奕奕、快快活活、面容不憔悴、身形不走樣，拒絕掛着一副疲勞樣去抗疫，自然就能踢走抗疫疲勞，那是在疫／逆境之下，為自己和為身邊的人做的一件美麗事。