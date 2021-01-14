戴黃口罩被逐？ 你不知道的黃色

昨天談了粉紅色，今天說一下黃色。新聞說，區域法院聆訊案件時，法官要求戴上黃色口罩的律師及旁聽人士離開法庭。我驟眼看有點驚訝，仔細看原來說因為黃色口罩上印有政治訴求字樣。法官後來解釋，法庭不應變成表達政見之地。

的確，法庭不應該牽涉政治，就是不要理會甚麼政治光譜，一切根據法律。在色彩光譜中，黃色是光綫波長介乎570至590納米所形成的顏色，色光三原色中，紅色和綠色混合就產生黃色。正如我以前曾提到，白色也有很多種，白宮的白叫whisper white，有人譯做耳語白，是否feel到就見仁見智。黃色自然亦不只一種，有高飽和度的正黃，亦有明黃、檸檬黃……

黃色成帝皇色之前 屬最低等顏色

近年生活中經常用上的，要算手機表情包中各種黃色小圓臉Emoji表情，是由日本設計師栗田穰崇創作的。蘋果公司發布ios 5時，iPhone正式引入Emoji，選用鮮明亮麗鬱金黃作顏色，一個個活靈活現表情擄獲無數人心。鬱金黃作為黃色系中偏明亮，吸引用家眼球，一張張黃臉成為今天大家生活中，不可少的社交溝通方式。此外，鬱金黃橡皮鴨，亦陪伴很多人洗澡，浴室中感到愉悅。在中國文化中，大家一向印象黃色是尊貴權勢象徵，皇帝用的色，龍袍的顏色。其實黃色在中華大地經歷又起又落，從市井色到皇帝色，再到象徵色情的顏色。

黃色在中國，當初可是最低等顏色。在先秦，已經以服裝顏色區分尊卑，以黑色和紅色為尊。根據服色看幾品官的「品色服」制度，隋唐時期形成，這個概念擴大到整個社會，唐代大體沿襲，並逐漸完善。《舊唐書·高宗紀》說：「三品以上服紫…庶人…服黃。」，即三品以上穿紫，平民百姓、婢女穿黃、白。黃色和白色一樣處於「鄙視鏈」底端，是最底層顏色，影響服色等級因素有很多，價格很重要。白色不需要染，成本最低，是平民百姓之選，黃色差不多。古代布料一般用植物染色，植物界中，黃色染料來源相當豐富：槐花、鬱金、姜黃、地黃、柘木等都可染出不同程度黃色，人人用到，所以又cheap。

其後高高在上的皇帝為甚麽穿黃色呢？據說和隋文帝楊堅有關。「品色服」制度，約束的其實是身份低的人，皇帝想要穿平民階層的黃色，誰也管不着，也就是所謂的「上得兼下，下不得僭上」。楊堅以樸素聞名，選擇了黃色，這個黃是色澤略深、黃中帶紅的赭黃。

它作為皇帝服色逐漸深入人心，之後其他皇帝黃袍加身中的黃袍，就是赭黃。明朝建立後，帝王專用色不再局限於赭黃，新增加如明黃色，百姓全面禁黃。清代，赭黃逐漸退出皇帝衣箱，明黃取而代之，稱為「帝王黃」，龍袍、皇上賜的馬褂、黃色釉的瓷器等，明黃無一不彰顯皇家尊貴。

封建朝代被推翻後，黃色平民化，之後淪落，同美國有關。民國初年，外國文化進入，有人把美國的Yellow News直接繙譯成「黃色新聞」，引入中國。「黃色新聞」最早出現在19世紀末，源於美國兩位著名報業大亨的競爭。《紐約世界報》老闆，就是鼎鼎大名的普立茲，設立普立茲獎那位；而《紐約新聞報》東主是赫斯特。當時報紙業處於快速發展階段，競爭非常激烈。普立茲深諳消費者心理，他「度出來」的新聞題材十分受歡迎，講得直接點就是充斥煽情、暴力、犯罪、情色等，聳人聽聞、渲染誇張，與今天數碼時代網上世界相似，主打吸引眼球博like。

普立茲還創造系列漫畫《黃孩子》《Yellow Kid》，借一個6、7歲，身穿黃色衣服小男孩的視角看世界，生動地道出事件，新聞不再中規中矩。這些噱頭加煽情方式，被對手赫斯特模仿。赫斯特還花重金「撬牆腳」，挖走《黃孩子》專欄畫家，普立茲於是將他告上法庭。這場報界爭奪戰引起轟動，類似兩報的新聞風格，從此被稱為Yellow News或Yellow Journalism。

美Yellow News引入中國 黃色淪低級趣味

「黃色新聞」在民國初年傳入中國後，各地黃色小報登場，專門刊登荒誕不經、怪力亂神、搞笑滑稽等內容，可以說是市場選擇的結果，有like有流量。黃色此時還沒有色情含義，都只是低級趣味、誇張虛假之意，例如《現代知識大辭典》說：「『黃色新聞』即專登軟性社會新聞，鋪張揚厲，繪聲繪影。」黃色與色情劃上等號，這一詞語內涵改變的轉折點在抗戰勝利之初。1946年前後，長期處於遏抑狀態的人們部分開始紙醉金迷放縱。為了迎合此需求，報紙上相關色情內容增加，文學、電影等亦然。黃色逐漸與色情、淫穢愈來愈接近。這時「黃色新聞」這一源自西方的詞語，經過一段時間傳播，在中國有了一定知名度，被拿來借用，「黃色刊物」、「黃色電影」等出現。

除了借用黃色新聞，中國人對象徵帝王封建的黃色反感，亦是黃色在中國「墮落」原因之一。封建時代帶來太多的屈辱歷史，鴉片戰爭、火燒圓明園…封建文化成了今天糟粕，傳統中被視為至尊的黃色也被送下神壇，最終淪落為色情、淫穢代名詞。

黃色在中國曾經風光，在西方多數被人踩，除了近代黃色新聞，古時已經衰得很。在中世紀，藝術家用黃色描繪耶穌叛徒猶大（Judas），最出名的便是畫作《猶大之吻》。畫中猶大穿着黃色衣服，撅着嘴強吻耶穌，因為這一舉動，抓捕耶穌的人才認出耶穌。奸詐的一吻，使耶穌被釘十字架，後世恨猶大，黃色也遭殃，代表了背叛、邪惡、不吉利。

顏色在不同時代、地方會有不同含義，我們今天說黃色代表色情，但在英語世界中，真正代表色情的是藍色，例如色情片是blue movie，而不是yellow movie，然而像我昨天提到，古代藍色又用來代表聖母的堅貞。所以，黃和藍，各有好，各有不好。