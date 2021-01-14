「後新冠」新常態 科技發展以人為本

過去一年，新冠病毒肆虐全球，嚴重影響世界經濟及人類生活摸式，各地民眾自願或被限制多逗留在家中，減少社交接觸已成為全球社會的「新常態」（New Normal），在家工作、視頻會議等活動，對大眾而言已經習以為常。疫情至今未有受控的迹象，而且有專家認為，人類未來要適應與新冠肺炎和其他新變種傳染病毒共存，所以由疫情衍生的「新常態」將會持續。多間國際科技經濟顧問公司預測，2021年全球創新及科技發展將會聚焦於提升普羅大眾及各行企業，在「後新冠」生活與作業的舒適度及便捷度。

在2021年，企業將會持續鼓勵員工盡量在家工作，遙距作業，一方面可以減低員工受感染及病毒傳播的風險，另一方面亦可以減輕營運成本，因此企業大有理由推行。人工智能（Artificial Intelligence，AI）是在家工作的關鍵「使能技術」（Supporting Technology），上班一族雖然在家中工作，但依然要時刻對市場動態、客戶需求瞭如指掌，所以不少專家都認為，人工智能科技於2021年將會更加大行其道，深入民生。與此同時，這趨勢將會為業界創造無限商機，據網上數據統計公司Statista.com估計，全球人工智能市場於2025年將會高達1,260億美元。

應用行為分析 了解員工顧客交流

專家預測，人工智能將會更多應用於「行為分析」（Behavioral Analysis）。企業會充分利用此技術，了解不同持份者的日常行為，包括其綫上綫下的一舉一動。例如，在家工作的員工與顧客交流，多是在社交媒體平台、雲端會議上進行，此類工具一般會保留所有對話紀錄，未來企業將對這些紀錄進行分析，以監督企業和員工遵守相應規章制度、深入了解客戶上網行為及其需求等；再進一步，有關分析可以幫助企業更精準地計劃未來商業戰略。

又例如，商業車輛營運商可以利用車上的遙感器，實時監察駕駛者的駕駛行為，包括緊急煞停、急轉彎、開快車等，然後對收集到的數據進行分析，評估所有司機的表現，確保團隊駕駛的安全性。美國資訊科技研究和顧問公司高德納（Gartner）稱這類分析技術為「行為聯網」（Internet of Behavior，IoB），並預測行為聯網將會是2021年科技新趨勢之首。

利用機器人 減低病毒傳播風險

機器人（Robotics）是人工智能技術的重要範疇，美國商業雜誌Forbes預測，機器人於2021年將會廣泛被應用。例如在疫情期間，機器人在護理和輔助生活領域中興起，這些「醫護機器人」將會變得愈來愈重要，尤其是面對最容易受到感染的社會成員（例如老年人）時。在這情況下，「醫護機器人」可以提供新的溝通渠道，老年人可藉此獲得全天候無間斷的家庭助理，以及簡單的陪伴服務。

另外，因為在家工作的原因，辦公室將會經常空無一人，但定期的辦公室維護和保養工作在所難免，因此企業將會更廣泛利用機器人，提供清潔及保安等服務；無人機（Drones）將用於提供重要藥物到遙遠山區的居民，配備電腦視覺功能，亦將會用於監視公共區域的人流，以識別病毒傳播風險增加的地方。

這些應用場景在香港並不常見，但在國內外卻需求甚殷。

資訊科技網媒Analytics Insight認為，隨着人工智能應用於「後新冠」經濟中不斷擴展，人工智能道德倫理（AI Ethics）的需求亦相應增長，成為2021年科技發展的新趨勢。醫療及教學是常見的人工智能應用範疇，然而不少現有的系統，均不能為自己所作的決定或建議提供合理解釋，難免使用戶質疑系統的效能。因此，未來人工智能科技發展除針對功能增值外，亦會偏重道德倫理維護的技術。

可解釋人工智能 維護科技倫理

深度學習（Deep Learning，DL）是製造人工智能系統的關鍵技術。它利用神經網絡（Neural Network）算法，對輸入數據進行表徵分析（Feature Analysis）及學習，從而構建出一個對應的信息處理模型。「神經網絡」是一套端對端（End to End）的學習運算方法，過程中網絡對輸入數據進行自動學習，找出最佳的結果作為輸出。經過多年研發，神經網絡的準確性非常高，例如應用於圖像識別的表現已超越人類。盡管如此，它的自動學習算法以「黑箱式」作業，並不透明，形成神經網絡以至人工智能在工商業應用中的不足之處。因此，踏入2021年，「可解釋人工智能」（Explainable AI，XAI）技術將會是未來發展的方向。

總結而論，人工智能是國際媒體公認2021年資訊科技發展之重點，其他熱門科技包括5G通訊、物聯網（Internet of Things，IoT）、雲端運算（Cloud Computing）、伸延實境（Extended Reality）、量子運算（Quantum Computing）等。宏觀分析，在「後新冠」的「新常態」下，正如高德納專家指出，科技發展趨勢將會環繞以人為本（People Centric）、不限位置（Location Independence）及彈性輸送（Resilience Delivery）3大主軸。本文主要針對人工智能科技，概述不同國際媒體對該科技未來發展的預測。人工智能是香港創新及科技發展4大範疇之一，因此筆者認為，本文所述的發展領域頗值得本地官、產、學、研各界認真參考。

▲ 人工智能是國際媒體公認2021年資訊科技發展之重點（中通社資料圖片）