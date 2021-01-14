WhatsApp資訊共享 用戶私隱怎保障？

WhatsApp要求各地用戶同意該軟件與Facebook共享資訊，本港私隱專員公署已提出要求，保障市民私隱。全球只有歐盟設有相關法例，各地更陸續出現棄用大型社媒、尋找替代軟件的浪潮。

全球掀棄用潮 替代軟件下載飈

WhatsApp用戶若在2月8日前未有同意新條款，則會被刪除帳號。私隱專員鍾麗玲呼籲市民清楚了解有關政策細節，考慮是否願意將個人資料轉移予其他公司儲存及使用，若不同意新條款，應為資料備存做好準備。個人資料私隱專員公署向該軟件提出四項建議，包括為用戶提供更多時間考慮、及為未有同意新條款的用戶提供可繼續使用其服務的方案。

Facebook大中華區總裁梁幼莓在個人fb帳戶上解釋，用戶與其他人的對話受端對端加密技術保障，不會與第三方分享，新條款只為配合fb未來的寄存服務。

然而，不少網民拒絕收貨，擔憂fb以往屢被指控不尊重用戶私隱，令他們難以放心，亦有意見稱，條款過於強硬霸道。

據SimilarWeb統計發現，WhatsApp是全球最受歡迎的通訊軟件，用戶遍布109個國家，Facebook的Messenger屈居第二。其普及程度雖帶來通訊便利，但也形成壟斷，致使消費者選擇權不多。事實上，全球僅歐盟有較嚴格的私隱法，令當地私人用戶可不受新條款影響。

全球各地陸續出現放棄WhatsApp、轉移至其他社媒軟件的浪潮。

以Signal為例，WhatsApp上周一（4日）宣布新條款後，Signal全球每周下載次數從24.6萬次大增至880萬次，更獲Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）「加持」。另一軟件Telegram的全球每周下載次數由650萬上升至1,100萬。港人一樣有用腳投票，這兩大軟件以及MeWe已在本港App Store上，成最多人下載的通訊軟件。

備存對話資料 研另類聯絡方式

市民無論是否接受條款，皆宜先備存App內一切對話、相片與影片等，之後再選擇滙出對話紀錄、以壓縮檔案形式下載，並選擇將其上載至Google Drive保存。若要查看WhatsApp過往收集過自己甚麼資料，亦可點開帳戶頁面，要求披露。

社媒軟件的私隱問題備受關注，更是疫下重要的通訊方式，但即使不用社媒也一樣有方法與親友保持聯絡，哪怕是透過視像對話、直接通話、電郵乃至親筆寫信（見表），也非不可考慮，市民宜與親友商討不同聯絡方式的優劣，再做出決定。

▲ WhatsApp用戶若在2月8日前未有同意新條款，允許該軟件與Facebook共享資訊，則會被刪除帳號。（路透社圖片）