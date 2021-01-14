WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 行政人員版 2021/01/14 分享： WhatsApp是港人最常用的即時通訊軟件，不論是私人或是工作領域都需要使用它作聯絡。 不過，最近WhatsApp就因為宣布更改私隱政策規定，被指「出賣」用戶資料至Facebook，惹來各界抨擊。而 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 2021/01/13 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 2021/01/12 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 內地老闆獎勵員工 超市1分鐘免費掃貨 2021/01/11 內地老闆獎勵員工 超市1分鐘免費掃貨 蘋果營收逆市升 庫克去年加薪3成 2021/01/08 蘋果營收逆市升 庫克去年加薪3成 任職律師事務所84年 英老翁至離世未退休 2021/01/07 任職律師事務所84年 英老翁至離世未退休 網絡通訊 網絡保安 網絡熱話 科技產品 IT技術 商業 社會民生 社交平台 Facebook 軟件 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入