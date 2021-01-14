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WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性

行政人員版 2021/01/14

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WhatsApp是港人最常用的即時通訊軟件，不論是私人或是工作領域都需要使用它作聯絡。

不過，最近WhatsApp就因為宣布更改私隱政策規定，被指「出賣」用戶資料至Facebook，惹來各界抨擊。而

...

欄名 : Good Job Insight

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