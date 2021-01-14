疫苗講求科學數據 港府首重解說釋疑

千呼萬喚始出來，中國科興疫苗第三期臨床數據一再延後出台，有效率公布不久卻又再被下調，備受港人關注。港府務必加強加速解說，疫苗採購並非只看其有效率，還須考量安全性和有效期，在衡量所有數據才能作出專業而正確判斷，釋除市民疑慮。

巴西數據混亂 添港人接種憂慮

巴西布坦坦研究所周二公布後期臨床測試數據，把輕患者數據也計算在內，結果科興疫苗總體有效率為50.4%，遠低於上周公布的78%。巴西政府稍後開會決定是否緊急使用科興疫苗。

數據公布後，無疑讓港人感到憂慮，因科興疫苗是港府預購三款疫苗之一，惟有效率僅超過世衞要求的50%門檻，遠低於德國BioNTech和美國輝瑞疫苗（95%），以及英國牛津大學與阿斯利康研發疫苗（70.4%），國產疫苗效用不禁令人質疑，相信部分對內地存有偏見的人士，更藉此趁機抨擊政府採購國產疫苗的決定。

外界一直關注科興疫苗的有效率，但因透明度低，外界只能等待疫苗在巴西、印尼和土耳其的臨床測試結果。盡管土耳其的測試結果有效率高達91%，印尼則是65.3%，偏偏兩國參與測試者僅1,600人，欠缺代表性。巴西則涉及1.3萬人測試，但公布的數據混亂，且總統博爾索納羅一向反對中國疫苗，令疫苗計劃變得混亂。

若以有效率來衡量疫苗成效，50.4%確實是不理想，僅屬合格，但並不代表疫苗質量低，因評估疫苗存在三大考量：有效率、安全性和有效期。新冠疫苗是新生事物，有效期仍有待觀察，暫只着眼有效率和安全性兩方面。

官媒《環球時報》則指測試報告，將毋須任何治療的輕症病患者也計算在內，會把整體有效率拉低。此外，輝瑞、Moderna疫苗測試對象是普通人群，科興試驗環境的感染風險分別比前兩者高3倍和6倍。因此科興須盡快整合測試數據並公布，港府亦要催促科興全面提供資料，供專家作出判斷，以釋除市民疑慮。

專家在研判某款疫苗是否值得採購和接種時，還須考慮其安全性，如接種後會否出現副作用、會否出現不良反應及機率，以及是否適合全民接種。科興採用傳統滅活疫苗，技術最成熟，而副作用相對較少，更重要是防重症有效率高達100%，意味疫苗可大幅降低患重症機率。反觀BioNTech和阿斯利康分別採用嶄新mRNA和腺病毒載體技術，副作用仍是未知之數，而且均沒有18歲以下兒童參與測試，專家並不建議為兒童接種。

實事求是解說 予市民正確認知

加上科興疫苗能儲存在普通雪櫃，毋須像BioNTech疫苗須在-70℃低溫下儲存運送。本港政黨公民力量去年平安夜至今年1月11日所做的調查顯示，較多市民傾向接種科興疫苗，在10分滿分的評分中獲8.44分，阿斯利康和BioNTech疫苗則分別獲5.05分及4.68分。

正因為人人體質不同，不同人會適合不同疫苗，而港府又給予市民選擇權，故此必須加強解說，闡釋各款訂購疫苗最新情況，讓專家用科學數據判斷每款疫苗的特性、適合甚麼人接種及安全性，讓市民有正確認知，實事求是作出正確抉擇。

責任編輯：黃鑠安