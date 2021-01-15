兩個傻人，在上星期市區氣溫跌至8度的日子去了西貢，皆因有一天，我突然很懷念那個以前常流連的西貢，於是一個本身不太傻的人，陪着另一個徹頭徹尾的傻人去癲，兩人在冬天最嚴寒的日子，本着「我不入西貢、誰入西貢？﹗」的傻勁，在中午前抵達。

甫落車，久別重逢的興奮已蓋過凍到刺骨的颯颯寒風。西貢近年開了很多家小店，每家都各有個性和格調，我最喜歡的一家是位於橫街叫BeCandle的小店，專門製作手工蠟燭。我素來喜歡在家燃點蠟燭，但我對蠟燭的品質有要求，因太多化學成分，會令我鼻敏感發作。但BeCandle的蠟燭是用天然大豆萃取出的大豆蠟製成，在燃燒時不會產生有毒物質，對環境和人體無害，價錢也非常合宜（約$190至$480不等），我買了一些送禮兼自用。

創辦人Xavier Tsang在西貢長大，於香港取得自動化與設計工程系學士後，亦到過意大利進修，後來回到自己的地方，跟着自己的心去走，走出一條不一樣的路。當日，Xavier也在店，我因為心情太興奮，好奇心又太旺盛，禁不住問了很多問題，而他也很有耐性地逐一解答。

他最新的作品，是用很罕有的沉香、乳香、紫羅蘭、茉莉花和麝香研製的蠟燭，他說，那是他記憶中，西貢的味道，也是香港的味道。聽他如此說，二話不說就買了一大樽。香港，不知以後還剩下多少餘香呢？這個問題我敢問，但卻不想答。無論如何，有人有心把香港的香和美留住記憶，也是件美麗的事。臨走前，Xavier邀請我們試飲店內售賣的Bouvery CV Dark Chocolate Liqueur（朱古力酒），很香的朱古力味，原來也有16%酒精，店內瀰漫一種很有人味的親和氣氛。

走出店外，心靈滿足，我跟友人說：「嘩！喝了那個朱古力酒，身體現在開始暖暖的！你感覺到嗎？」友人用一貫科學、理性兼專業的口吻微笑而溫柔地解釋：「其實呢，飲咁少分量係唔會令個身暖嘅。」我就在西貢街頭笑到彎腰。嗨，酒不暖人人自暖嘛！重訪西貢的那天，外邊冷冷的，內心卻是暖暖的。西貢近年已注入了很不一樣的味道和氣息，有空去走走，你或會發現，更勝酒店staycation。