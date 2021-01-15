馬爾代夫最大私人島嶼 只限24人入住私家天堂 副刊版 2021/01/15 分享： 印度洋度假天堂馬爾代夫，常傳出面臨陸沉消失的危機，不過新酒店及resort仍然不斷落成，而且愈開愈豪華，叫全球旅客更加嚮往。最新落成的Ithaafushi，隸屬馬爾代夫伊撻富士島華爾道夫酒店（ ... 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Ritz-Carlton Reserve進駐北海道二世古 首設豪華滑雪溫泉Resort 2020/12/25 Ritz-Carlton Reserve進駐北海道二世古 首設豪華滑雪溫泉Resort 意大利湖區水療之境 年度最佳酒店 2020/12/11 意大利湖區水療之境 年度最佳酒店 瑞典Arctic Bath酒店 生態樂土賞極光之美 2020/12/11 瑞典Arctic Bath酒店 生態樂土賞極光之美 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 2020/11/27 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 京都文物建築變商場 2020/11/27 京都文物建築變商場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入