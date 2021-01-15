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馬爾代夫最大私人島嶼 只限24人入住私家天堂

副刊版 2021/01/15

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印度洋度假天堂馬爾代夫，常傳出面臨陸沉消失的危機，不過新酒店及resort仍然不斷落成，而且愈開愈豪華，叫全球旅客更加嚮往。最新落成的Ithaafushi，隸屬馬爾代夫伊撻富士島華爾道夫酒店（

...

欄名 : Travel

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