台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕 梯田設計融入森林山景

疫情下雖然台灣繼續封關，但旅遊設施還是默默upgrade。國際豪華度假村品牌「Six Senses」（六善）將首座豪華度假村「WUMA」搬進台東知本，並邀得日本建築大師隈研吾，美國知名景觀設計公司

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