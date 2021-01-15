台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕 梯田設計融入森林山景 副刊版 2021/01/15 分享： 疫情下雖然台灣繼續封關，但旅遊設施還是默默upgrade。國際豪華度假村品牌「Six Senses」（六善）將首座豪華度假村「WUMA」搬進台東知本，並邀得日本建築大師隈研吾，美國知名景觀設計公司 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 迪士尼TSUM TSUM春日園遊會 進駐朗豪坊 2021/01/12 迪士尼TSUM TSUM春日園遊會 進駐朗豪坊 日本京都町屋風旅館 新推Hello Kitty 4人客房 2021/01/09 日本京都町屋風旅館 新推Hello Kitty 4人客房 人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場 4大賀年打卡位 粉紅櫻花步道必影 2021/01/08 人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場 4大賀年打卡位 粉紅櫻花步道必影 建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 2021/01/07 建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 2021/01/05 《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入