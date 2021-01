火旁加把扇,火便變得猛烈甚至失控。古人造字,雖未能明白氧氣是最重要助燃劑,但其觀察極之準確。惟古人始料不及的是千百年後,這個「煽」字會應用在美國總統身上。

特朗普煽動支持者攻擊美國國會(Capitol Hill),並導致五人死亡,不單被美國人和世人指摘,更有議員提出彈劾動議。按美國法律,Incitement(煽惑)--即鼓勵他人犯罪,是不合法,甚至單是鼓勵別人牽涉犯罪(Inchoate Offense)也可遭控告。特朗普明目張膽在社交平台煽動的目的清楚不過,問題是信眾為何會接受煽動而犯險。

35歲女死者Ashli Babbitt老遠從加州跑到華盛頓,出發前,她曾發帖文:「Nothing will stop us......the storm is here and it is descending upon DC......」,她有意聯同其他特朗普支持者把暴風帶到華盛頓,只是她想不到會為此而喪命。當她打破議事廳大門玻璃嘗試越過障礙物時,警衞一顆無情子彈打進她胸膛。這刻,她可有後悔自己的行為?

被煽動者通常都有很強烈的是非黑白信息,並有衝動按其信念採取行動,歷史不少大事包括戰爭和恐怖襲擊,都是由煽動開始,納粹黨對猶太人的仇恨,便是最佳例子。只是70年前的Propaganda(宣傳)要費很大氣力,而今天特朗普輕易在Twitter已能做到。

若不想被煽動,請對一切網上流傳信息抱懷疑態度,多方求證後才成立信念。