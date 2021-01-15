火旁加把扇，火便變得猛烈甚至失控。古人造字，雖未能明白氧氣是最重要助燃劑，但其觀察極之準確。惟古人始料不及的是千百年後，這個「煽」字會應用在美國總統身上。

特朗普煽動支持者攻擊美國國會（Capitol Hill），並導致五人死亡，不單被美國人和世人指摘，更有議員提出彈劾動議。按美國法律，Incitement（煽惑）--即鼓勵他人犯罪，是不合法，甚至單是鼓勵別人牽涉犯罪（Inchoate Offense）也可遭控告。特朗普明目張膽在社交平台煽動的目的清楚不過，問題是信眾為何會接受煽動而犯險。

35歲女死者Ashli Babbitt老遠從加州跑到華盛頓，出發前，她曾發帖文：「Nothing will stop us......the storm is here and it is descending upon DC......」，她有意聯同其他特朗普支持者把暴風帶到華盛頓，只是她想不到會為此而喪命。當她打破議事廳大門玻璃嘗試越過障礙物時，警衞一顆無情子彈打進她胸膛。這刻，她可有後悔自己的行為？

被煽動者通常都有很強烈的是非黑白信息，並有衝動按其信念採取行動，歷史不少大事包括戰爭和恐怖襲擊，都是由煽動開始，納粹黨對猶太人的仇恨，便是最佳例子。只是70年前的Propaganda（宣傳）要費很大氣力，而今天特朗普輕易在Twitter已能做到。

若不想被煽動，請對一切網上流傳信息抱懷疑態度，多方求證後才成立信念。