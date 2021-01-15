各有各說 Facebook Like的前世與將來

美國國會眾議院不出意料通過彈劾被指煽動叛亂的特朗普，他臨走都創紀錄，當上美國史上首位被兩度彈劾總統。然而，參議院共和黨領袖麥康奈爾表明，不會引用緊急權力在本星期審議彈劾案，即不會在特朗普離任前彈劾他，說太趕，留待參議院舉行首個定期會議處理，意思是等特朗普下台後才聆訊是否彈劾他。這樣做和我吃飽了請我食飯一樣廢，有人說下台後被彈劾，那麼特朗普2024年就不能選總統了。這也過分有遠見了吧，走下「神壇」，開展人見人避、世態炎涼生活的特朗普，是否能在孤獨中捱到4年，我就很懷疑。共和黨要攬特朗普，民主黨執意要在此時彈劾，只是政治，無關正義。

先前人人在討論叫副總統彭斯引用憲法第25修正案，免除特朗普職務，彭斯拒絕，說不符合國家最大利益。「利益」這個字才是重點，但似乎不是空泛的國家利益，而是兩黨利益高於人民利益，高於人民享有的權利。這一點，正正體現在近日另一爭議。

美國國會山莊騷亂後，Facebook和Instagram宣布暫停特朗普帳戶，Twitter等則更嚴厲，直接關閉特朗普帳戶，剝奪總統與數千萬粉絲的交流自由，有聲音又鼓吹修訂《通信規範法》中第230條款。其實，我覺得230條的處理，重要過搞象徵式彈劾的25條。不過，230之爭，同樣是黨派之爭。

古羅馬以拇指方向 決定鬥士生死

Facebook如何影響世界不必我再說，我們今日天天點讚，豎起大拇指俾Like，就是Facebook發揚光大，推向世界。不過這手勢的源起有不同講法，同美國兩黨相爭一樣各有各說。相傳豎起大拇指這個手勢，古羅馬人已經用。其一講法，1872年一幅名為《Pollice Verso》畫作中，描繪了一個古羅馬時代鬥士在決鬥中勝出，一些決鬥場內觀眾做出大拇指朝下手勢，理解為處決那名手下敗將。大拇指朝上或朝下，當年是決定生死的事，操生殺大權。據說荷里活著名電影，羅素高爾主演的《Gladiator》（帝國驕雄），也參考這個意思，在電影中出現這一幕。

不過，另一派看法就剛好相反，認為這幅畫的作者搞錯，剛好倒轉。大部分提到豎起拇指的文獻都以拉丁文書寫，根據英語辭典，大拇指旋轉或豎起的拇指，拉丁文意思為「不贊同」，代表不好，就是該死、除掉，是負面之意。大拇指朝下，或把拇指按在拳頭上代表饒恕，讓手下敗將活下來。當年大拇指向上是處決，今天我們大拇指向上，卻表示肯定、贊同的正面意思，這方面Facebook固然推廣有功，但只是跟風者，並非原創者。

據說，第一次世界大戰時，英軍中常以「Thumbs up」（豎起大拇指）此詞，意味一切很好。《牛津英語詞典》亦收入，視為豎起大拇指的正面用法。二戰期間，美軍戰機機師經常用豎起大拇指手勢，向地勤人員表示一切就緒，可以出發，類似一切OK，在媒體上見得多，此動作更多人知道。其後，明星及電影都用此手勢，例如湯告魯斯在《Top Gun》（壯志凌雲）那個坐戰機上的英姿，想唔紅都難。

Facebook和YouTube，用了豎起大拇指作為Like（點讚）按鈕，拇指向下表示不喜歡。但其實Like按鈕非Facebook想出，最初於2007年在稱為FriendFeed的平台推出，Facebook收購後才使這個功能普及全球。

隨着美國社會日益分裂，社交媒體包括Facebook成為兩黨鬥爭主要陣地，愈來愈難在左右兩派間保持平衡。近日國會騷亂搞到各大互聯網社交媒體大佬出手，被人質疑封殺言論自由，有關的爭議只是舊調重彈。過去幾年，兩黨都對大型社交媒體包括Facebook一直不滿，但不滿之處迥異。共和黨一直炮轟社交媒體對他們有偏見，內容審查得太多太過分，而民主黨卻不斷指摘各網絡平台，在阻止虛假信息與仇恨內容方面，尤其這些內容來自共和黨時，做得不夠。3年間，朱克伯格已5次出席國會聽證會解畫，當中不同的是因為疫情關係，這些矽谷億萬富豪們可以舒服坐在家裏，透過視像答問題。

修改《通信規範法》美兩黨爭鬥武器

社交媒體成為兩黨爭鬥的核心陣地，修改230條款是兩派的武器。1996年《通信規範法》中的230條款，實際上包含兩個意思：互聯網公司毋須為平台上第三方信息負責，用戶發布的內容與平台無關；其次是互聯網公司毋須為他們善意刪除平台內容的行為負責，有權根據審核標準刪除用戶的內容。短短26個英文單詞的法律條文，過去24年一次次為Facebook等保駕護航，在諸多例如誹謗訴訟中全身而退，不必為網上言論負責。230條款，實際上扶持互聯網行業壯大，造就了今天美國以至全球的上網自由。不過，同一時間Facebook和Twitter等也得以完全按自己判斷，刪除他們認為不妥的內容和賬號，受害人告不到他們。

雖然兩黨在絕大部分政策針鋒相對，但至少在一個問題有共識，就是230條款走到監管變革十字路口，應該修訂了。兩黨出發點不同，但他們都希望借此獲得有利自己政治輿論的結果。共和黨希望阻止互聯網大佬隨意刪除保守派言論內容，甚至封號像特朗普那樣；民主黨則希望平台加強審查以至限制謠言和仇恨言論，包括「特粉」那些，不再像過去，Facebook不審查亦不必負責。

此外，這些互聯網巨頭還面臨來自兩黨共同推動的反壟斷調查。Facebook旗下WhatsApp即時通訊軟件，近期迫用戶同意將數據資源與Facebook共享，被Facebook光明正大地拿去用，就觸動了不少人神經，擔心個人私隱洩露。全球出現停用WhatsApp，轉會其他通訊軟件如Telegram、Signal等聲音，同時再次掀起Facebook等平台壟斷、「大晒」，為所欲為的批評聲浪。

這些互聯網巨頭雖未至於像羅馬時代，一個大拇指動作決定人生死，但他們擁有並控制着每個網絡用戶數據如何運用，又可以決定我們能看到甚麼資訊，不能看甚麼，各位會向這種狀態，大拇指向上俾Like，還是拇指向下表示不同意呢？