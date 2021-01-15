跳出傳統思維 看平台經濟價格結構

一般來說，市場是以價格機制來運作的，通過商品價格變化顯示供求關係，企業及消費者就根據價格變化作出行為選擇。那麼平台經濟又是如何運作的呢？對於平台經濟的運作來說，是否可理解為一種價格機制呢？

平台經濟價格此「價」不同彼「價」

目前多數人的研究，基本上是把平台經濟的運行機制理解為一種市場價格機制，但用了一個新概念「價格結構」。不過，價格結構的「價格」，與市場經濟的「價格」相比，更強調相對價格的重要性，強調相對價格會改變客戶參與平台的程度；實際上，價格結構的「價格」與市場的「價格」的含義相去甚遠。

盡管市場的價格是多種因素決定的，但最決定性的因素是買賣之間的對價。如果沒有買賣之間的對價（這種對價可能出現3種情況，或買賣之間的出價相對應，或買者出價高於賣者出價，或賣者出價低於買者出價，都能夠成交），根本就沒有價格所言，股票交易市場的價格就是最明顯的例子：只有買家與賣家出價對應上之後，價格才會出現，交易才能完成。盡管市場中也存在格式化的商品標價及壟斷性價格，但只是一般市場價格的特例。

目前的討論可以看到，價格結構基本上理解為平台企業對不同類型客戶收取的費用關係。就其意義而言，價格結構的「價格」已經不是一般意義上的市場「價格」了：平台企業對不同類型客戶所收取的費用，完全由平台企業一方釐定，不是交易雙方對價的結果，不同類型客戶的收費是有差異的，而且並非以享受平台服務的程度收費。

按客戶影響收費 促更多參與

平台企業可以對某一類客戶收費較高，而對另一類客戶收費則很低，甚至免費及提供補貼。比如在美國長途貨車平台收取的費用中，有四分之三收費來自長途貨車服務站，四分之一收費來自長途貨車司機；有些平台企業可以向某類客戶提供免費服務，比如Google就對使用搜尋服務的所有客戶都採取免費政策；有些平台企業甚至對某類客戶進行補貼，比如滴滴打車在開創初期，為了推廣平台，積累雙邊客戶，就採取了雙邊補貼的策略。

這些平台並非通過價格機制調節客戶參與度，而是根據某類客戶對平台影響的重要性，確定收費多少。某一類客戶對平台影響性較大、有利於吸引另一類客戶，可以少收費，甚至不收費或提供補貼，以促進更多客戶參與，打造平台的繁榮。

由此可見，平台的價格結構是一種與市場完全不同的激勵約束機制，它通過網絡協調來配置資源或協調利益關係。有研究認為，互聯網企業平台聚合市場資源，互聯網產業鏈聚合生產資源，加上互聯網共享經濟聚合碎片化資源，即資源配置在互聯網時代並不完全由價格和供求機制決定，還需要考慮互聯網配置資源機制。

所以，平台經濟是一種新的資源配置機制，主要通過利益關係的網絡協調來進行（算法設定是主要工具）。盡管市場價格機制對平台企業中介功能之外的服務，以及平台客戶的交易行為會起作用，但其作用也發生了變化，傳統智慧所發生的作用在弱化，可見平台經濟首先是通過算法設定的網絡協調機制，保證其有效運行。

需確立基礎客戶群 有效運行關鍵

那麼，作為一種新的資源配置方式，平台經濟如何有效運行？根據網絡規模效應理論，一個平台投入的基本成本在既定條件下，要保證順利運行，平台既要有買家，也要有賣家，或以買者吸引賣家，或以賣家吸引買家，從而形成交易互動。但是，一個順利運行的平台不僅需要各類客戶，也需要確立基礎客戶群，或達到關鍵規模。基礎客戶群的確立又與客戶的預期有關，只有客戶預期未來會更多人進入這個平台，平台使用人數才有可能達到一定規模，以此來保證平台有效運行。

這裏既有「先有雞還是先有蛋」的問題，即應該先吸引很多買家來平台買東西，還是先吸引賣家來平台賣東西的問題，更有如何通過網絡，協調好各方當事人利益的問題，而並非僅是建立一個平台、有資金技術支持、有好產品構想的問題。以下經典的案例就說明了這點：2006年，安裝諾基亞塞班（Symbian）軟件平台的手機銷售量佔全球近50%，當時有先入者的市場優勢，但是Google的Android平台和蘋果的iOS平台於2007年出現，到2011年就讓塞班平台敗陣關閉。

諾基亞失敗的問題，就在於其軟件平台對客戶使用存在各種各樣的限制，無法通過網絡協調好相關當事人的利益關係，亦無法引入各種曾經推動網絡經濟發展的力量；而Android平台的成功，就在於Google讓它成為一種開放系統，並允許任何客戶免費使用和修改。免費的操作系統可降低手機價格（佔比重達五分之一），可修改使用規則則讓手機製造商設置其定制化手機產品，基本上能夠利用網絡協調相關當事人之間的利益關係，實現資源有效配置。

所以，無論是電商網絡平台向賣方收費，而免除買家服務費以吸引人流，還是Google向平台使用者提供免費服務，而向廣告商收費等各種經濟平台的經營模式，基本上就是一種新的資源配置方式，而不是傳統的市場價格機制。

平台交易定價 與傳統智慧差別大

當然，在平台經濟中，也存在價格機制的運行，比如有些平台企業開發產品與服務，以及平台上買賣雙方之間的交易活動，但是當中價格機制的作用與影響也有新的變化。比如網約車的動態定價策略，看上去是通過大數據網絡對客戶進行有效資源配置，卻在全球引起了天怒人怨，當中關鍵的原因，是把傳統供求關係機制應用到網約車定價上，嚴重損害了消費者的利益。

實際上，經濟平台上的交易行為已經發生了巨大變化，其定價方式也出現了調整。比如商品打折一向是商家促銷的手段，無論是綫上還是綫下實體店銷售，通過折扣吸引消費者均十分普遍。但有實證研究表明，綫上交易如果以打折方式促銷，反而令銷售額下降，特別是對於信用品（credence good）來說，更是如此。這與傳統智慧存在很大差別。

也就是說，在平台經濟這種環境下，市場價格機制如何運行，肯定有許多新的課題需要研究。所以，對於平台企業的壟斷性，我們要跳出傳統思維，看到問題的實質，這樣才能夠把到問題的核心所在。

▲ 某一類客戶對平台影響性較大、有利於吸引另一類客戶，可以少收費，甚至不收費或提供補貼，以促進更多客戶參與。（資料圖片）