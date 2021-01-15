從職業教育入手 為STEM教育尋突破

香港推行STEM教育的目的，是希望培育多元人才，以應付未來社會整體發展所需。目前，STEM教育的內容會融入常規課程，但有關做法卻引起各種問題。其實在常規課程以外，設立專門學校培育創科人才，也是值得當局考慮的出路。

要知道，培育、吸引和挽留人才是一地經濟賴以成功的關鍵之一，而培育本地人才需由教育開始。然而，現時本港在創新教育方面的表現仍有待改善。根據2019年「全球創新指數」（Global Innovation Index），在評核的129個經濟體中，香港在「教育」一項排名並不理想，僅列第48位。

培養中小學生的STEM素養，並吸引更多傑出學生在大學修讀有關STEM的學系，有助確保本地人才的供應能配合新經濟發展的需要；而增加修讀研究院研究課程的學生人數，以擴大本地人才庫的舉措，亦是箇中關鍵。無奈現時本港大學的STEM學系未能吸引傑出學生報讀，研究院研究課程收生以內地學生為主，香港多項人才入境計劃的成效亦未如理想，未能吸引內地學生畢業後留港工作。

要培育STEM人才，其實不限於既有的升學途徑，強調實用性的職業教育，也是一個重要方向。以高中書院擔當有關角色，是其中一條出路。

高中書院推職專訓練 促多元發展

在2000年，教育統籌委員會發表《香港教育制度改革建議》，提出要在高中階段為學生提供不同學習途徑，促進多元化、多途徑的高中教育體系發展，包括不同類型的教育機構，例如普通學校、高中學院及職業培訓機構，讓學生按自己的性向和能力選擇。一些提供職業教育的高中書院應運而生。

高中書院只招收中四或以上學生，並在常規課程以外，提供以特定職業為目標的專業訓練。舉例，香港兆基創意書院同時提供常規的中學文憑課程（DSE）和「創意藝術文憑課程」，後者主要針對文化創意產業的需要，提供創意藝術培訓；而中華基督教會公理高中書院則提供職業培訓文憑課程（VET），涵蓋各行業的證書，例如「酒店與餐飲服務證書」、「旅遊業務（航空及郵輪）證書」等。

簡言之，高中書院的特色在於既保留主流課程，同時提供其他選擇，例如工作為本的學習課程，除了課堂上的學習，部分學校亦會與不同工商機構合作，提供實習機會，為學生提供文憑試以外的資歷認可。

倡設iLab書院 連繫業界培訓人才

為了培育創科人才，以配合香港創科發展以及不同產業的增值需要，智經在2017年發表《職業專才築夢未來》研究報告，建議設立「香港iLab書院」，以STEM教育為核心，配合本地創科發展需要的人才。

iLab書院參考高中書院的學制，學生需同時修讀新高中課程，以及資歷架構第三級的創科文憑課程，其中創科文憑課程將揉合STEM教育和職業教育的學習模式，以專題及單元為本，讓學生應用跨學科的知識和技術。畢業生可同時取得中學文憑及創科文憑學歷，學生既可以文憑試成績報讀大專院校，也可以憑創科文憑學歷應徵相關工作。

智經認為，當業界更透徹了解課程內容，僱主亦會更認受課程的資歷，故書院亦十分着重業界的參與，包括建議由業界及相關範疇的資深人士組成辦學團體，並仿效中學資訊科技增潤計劃，成立督導委員會，由業界、香港iLab書院、大專院校、相關培訓組織以及政府的代表共同參與，負責課程設計、評核制定和師資培訓等工作。

高中書院收生困難 增經營難度

不過，值得注意的是，雖然多間高中書院運行多年，但隨着「334」學制實施後，中一至中六「一條龍」，高中書院面對收生困難的問題，而由於高中書院屬於直資學校，需按人頭計算獲分配的資源，明愛華德中書院校長李國偉數年前接受傳媒訪問時指出，該校曾與旅行社合作，給予學生實習機會，但因為高中學校的學生人數少，獲發資源有限，加上培訓成本高，故舉辦一次後已沒有資源再辦。

另外，有立法會前議員曾經指出，職業學校需要不少額外硬件配置，如建造工場和購置儀器，但政府在這方面的支援較少，增加高中書院的經營難度。這些因素，或許解釋了為何部分高中書院近年開始轉型，開辦初中課程。由此可見，要以高中書院形式設立學校，也要考慮如何克服相關挑戰。

話說回來，政府要進一步推廣職業專才教育，除了改革常規課程，亦可考慮從職業教育入手，與業界及高教界合作，透過職業導向課程進行培訓，為現有的STEM教育尋求突破。

▲ 政府要進一步推廣職業專才教育，可考慮從職業教育入手，與業界及高教界合作，透過職業導向課程進行培訓，為現有的STEM教育尋求突破。（資料圖片）