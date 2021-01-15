疫下禁足 遙距心理治療需求增

新冠肺炎疫情迫使不少心理治療師在網上提供輔導，美國一項研究發現，逾半心理病患者希望此類遙距服務可在疫情後得以保留。遙距心理治療在外地使用率明顯趨增，更被部分政府採用。

遙距服務 逾半患者冀疫後保留

美國密歇根大學公布一項研究指，疫下不少心理病患者原先與治療師的約會全部須轉到網上或電話，但這些患者當中逾半表示，希望這類輔導形式能夠在疫情後繼續保留。這些受訪患者認為，足不出戶便可約診、及可避開病毒皆是主因。

部分心理病例如社交焦慮的患者或更傾向在網上求助，包括毋須在等候約診時面對陌生人、及可在網上用暱稱而非真名。遙距治療亦有其他好處，包括方便居住在偏僻地方的患者、及殘疾人士等（見表）。

認知治療成效 綫上綫下無差別

然而，非面對面形式的治療會否因此減低成效？科研期刊《Journal of Psychological Disorders》在2018年發布的一項研究指，網上提供認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy，CBT）對重度抑鬱、社交焦慮患者等成效，與綫下並無差別。惟遙距治療也有其不足之處，例如治療師可能錯過重要資訊如身體語言等，且患者若家中網絡欠佳也會影響服務質素，且網上求助難免面臨數據資料洩露風險。

疫情期間醫院及診所減少乃至暫停實體約診，或催生人們對遙距治療的需求。以美國麻省理工有份研發的心理健康軟件Ginger為例，其虛擬輔導與心理治療服務平均使用量比疫情前大增302%，其文字形式的輔導亦大增159%，處方藥量亦比疫情前增加163%。

加拿大各省政府在疫情期間與私營精神健康護理機構合作，為有需要的國民提供網上輔導。卑詩省政府針對感到絕望、萌生自殺念頭、酗酒吸毒及原居民等人士提供不同求助熱綫，亦在官網上推薦各種免費或廉價網上輔導服務。安大略省政府除提供類似服務，亦有提供其他社區資源，包括在遭受或目睹暴力事件後求助的機制。

調查：43%港人 疫下精神健康惡化

本港在經歷長逾一年的疫情，或對任何形式的心理輔導都有一定需求。心理健康機構Mind HK去年一項調查發現，43%港人精神健康在疫下惡化，遂推出免費心理輔導服務，更推出名為Help Me計劃，利用AI技術普及精神健康資訊，提高公眾意識。

賽馬會情緒GPS心理支援計劃亦繼續提供電話及視訊遙距服務，主要服務受輕度至中度情緒困擾的人士，有治療師反映遙距治療初期對不諳科技、家中不便的患者帶來難度，但後來發現有助患者梳理及保持正面情緒，亦是疫下重要的溝通渠道。

疫下人們對遙距心理治療及輔導需求大增，政府及民間團體都宜推出更多類似服務，為有需要人士提供重要且有效的求助渠道。

▲ 新冠肺炎疫情迫使不少心理治療師在網上提供輔導，而有研究指，網上治療對心理病患者的成效，與綫下並無差別。（資料圖片）