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本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是

行政人員版 2021/01/15

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【本報訊】Google、Facebook（fb）等科技巨頭一直以良好員工福利和自由的作風聞名，在不少人心目中更是最佳工作場所。惟近年Google及fb不斷傳出員工與僱主之間的爭議事件後，排名逐步下降。

...

欄名 : Good Job Insight

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