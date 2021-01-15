本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 行政人員版 2021/01/15 分享： 【本報訊】Google、Facebook（fb）等科技巨頭一直以良好員工福利和自由的作風聞名，在不少人心目中更是最佳工作場所。惟近年Google及fb不斷傳出員工與僱主之間的爭議事件後，排名逐步下降。 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 2021/01/14 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 2021/01/13 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 2021/01/12 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 內地老闆獎勵員工 超市1分鐘免費掃貨 2021/01/11 內地老闆獎勵員工 超市1分鐘免費掃貨 蘋果營收逆市升 庫克去年加薪3成 2021/01/08 蘋果營收逆市升 庫克去年加薪3成 Google Facebook 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 就業 員工福利 性騷擾 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入