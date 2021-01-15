劏房爆疫響警報 內防擴散淪口號？

佐敦新填地街唐樓疫情擴散，敲響了惡劣居住環境隨時爆疫警號。港府在內防擴散上不能再落後形勢，須以超前目光正視劏房環境惡劣問題，對劏房密集地區加強檢測和接觸追蹤，並不時為劏房戶提供消毒服務，以免成為新加坡外勞宿舍疫情翻版。

地盤工帶疫回家 惡劣環境播毒

近日新填地街20至26號四幢相連的唐樓，有十多個單位出現感染個案，累計27人確診，而疫情更蔓延至周邊的廟街、廣東道和彌敦道，造成至少12人確診。當局周二將爆疫唐樓列入強制檢測名單內，但昨天清晨卻派人疏散居民，將79人送往檢疫中心或隔離酒店強制檢疫。

港府一直強調要外防輸入，內防擴散，在堵塞機場防疫漏洞後，輸入個案明顯大幅減少，但在遏止社區擴散卻未見有多大起色，本地個案回落速度緩慢，每天仍有逾10宗源頭不明個案。當局控疫措施仍然是被動和落後形勢，往往是某處爆疫才採取行動，也欠缺統一機制應對。

今次佐敦爆疫有兩個特點：第一，確診者不少是與將藍隧道和中九龍幹綫地盤有關；第二，確診者居住的唐樓環境惡劣，劏房林立，環境擠迫，渠管殘舊，並無U形隔氣設計。專家相信是地盤工人染疫後，再經由惡劣居住環境擴散開去。

事件敲響了劏房隨時爆疫的警號，因多戶人蝸居在同一單位，共用廚廁，而且通風系統差，易滋生病毒，一旦爆疫，像火藥庫被燃點後迅速蔓延，情況猶如新加坡外勞宿舍去年4月爆疫情景。

星外勞染疫教訓 港須超前控疫

據新加坡官方數字，累計58,984人染疫，當中92%（5.45萬）是外勞，但當地人權組織指實際染疫的外勞是15.2萬人（佔外勞總數47%）。32萬外勞居住在40間宿舍，平均每幢宿舍有8,000人，約16人共住一房和共用廁所，人多擠迫下，當有人染疫，病毒迅速蔓延。

新加坡外勞宿舍擠迫，人均居住面積有48呎，比本港劏房戶的40呎還要多，爆疫便一發不可收拾。香港劏房比新加坡外勞宿舍環境更惡劣，一旦大規模爆疫，後果更不堪設想。

因此，港府不是將新填地街疫廈居民送往檢疫中心觀察那麼簡單，還要為疫廈周邊大廈居民進行大規模強制檢測，並要同時對檢測者有密切接觸人士進行檢測，盡量找出隱形病人隔離和治療，切斷傳播鏈。

政府更要多走幾步，應對劏房隨時爆疫問題，高度重視劏房密集的地區，定期派人為劏房戶消毒，減低室內外病毒滋生風險，並做好區內的檢測工作，向市民派發樣本瓶，一旦區內有多戶劏房爆疫，更要快速展開大規模檢測和接觸追蹤。當局須切實採取超前防疫行動，否則內防擴散又淪為口號！

責任編輯：黃鑠安