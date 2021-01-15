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一田推多款賀年禮籃 網羅環球當造果物食材及台灣伴手禮

行政人員版 04:00 2021/01/15

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疫情下大家都要保持社交距離，但係大時大節點都要向摯愛送上祝福吧？黛安知道，一田eGift可以訂購各式各樣賀年禮籃，仲有專人送貨，真係好方便！

黛安聽公關姊妹講，今年一田力推3大意頭賀年禮籃，以「福滿旬果系列」、「甜蜜滋味系列」、「幸樂美饌系列」做主題，直送當紅士多啤梨、金黃柿子等日本和環球福果，仲有寓意平安嘅「青森蘋果果物•果汁•果醬禮盒」、嘗盡風味嘅「台灣伴手禮禮籃」等8款賀年旬果、食材禮籃，配埋華麗包裝，售價低至$488起咋。

賀年禮籃之中，黛安覺得「日本旬果滿福盛合」最吸引，當中載滿當紅碩大青森世界一蘋果、甜蜜蜜熊本熊紅士多啤梨、金黃福岡富有雪柿等日本當造福果。至於「大團圓賀年禮籃」就集合咗8款包括鮑魚、花膠、日本元貝等上等滋補養生食材及醇酒。鍾意台灣美食嘅親友，黛安就會送「風味結台灣賀年禮籃」，內裏齊集愛文芒果酥、金鑽鳳梨牛軋糖、四季春等台灣名物，摯愛收到一定好開心啦。

由即日起至2月1日，只要【按此】登入一田eGift網購平台訂購，就有專人跟進和免費送貨喇。

本文轉載自《晴報

團圓美饌滿喫盛合

青森「蘋」安三重薈 (果物 • 果汁• 果醬)

風味結台灣賀年禮籃

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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